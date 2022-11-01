Предвыборная модель: Бабиш выиграет первый тур выборов президента в Чехии, опередив Павела и Нерудову

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (ANO) может выиграть первый тур президентских выборов, набрав 27,9% голосов. Сразу за ним финиширует генерал Петр Павел с 26,7%, на третьем месте — экономист Дануше Нерудова с 24,4%. Такие данные показывает предвыборная модель агентства STEM, подготовленная для CNN Prima News.

С декабря поддержка Бабиша и Нерудовой уменьшилась, а позиции Павела улучшились. Он поднялся на уверенное второе место, где в конце года его конкурентом была Нерудова. Однако, согласно последней модели, и Павел, и Нерудова победят Бабиша во втором раунде. При этом, по данным STEM, четверть избирателей до сих пор не знают, за кого они будут голосовать на следующей неделе.

Агентство провело опрос среди 2 000 чехов старше 18 лет в период со 2 по 4 января. По данным опроса, в выборах примут участие 68% избирателей. За тройкой лидеров в первом туре следует Павел Фишер с большим отставанием, набирая 6,4% голосов, Ярослав Башта получил в опросе 5,4%, Марек Хильшер — 3,4%, Йозеф Стржедула — 3%. Чуть более 1% проголосовали бы за Карела Дивиша и Томаша Зиму.

По сравнению с декабрьским опросом STEM для CNN Prima News Бабиш и Нерудова потеряли примерно два процентных пункта, а Павел набрал 3,7. Среди других кандидатов поддержка увеличилась у Башты, который теперь получает на 2,5% больше голосов, чем в декабре.

Нынешняя модель STEM также показывает, что Павел и Нерудова победят Бабиша во втором туре с соотношением голосов 57 к 43. Если же Павел и Нерудова оба дойдут до второго тура, по мнению авторов опроса, они будут иметь равные шансы на победу.

«Дуэль Петра Павела с Дануше Нерудовой, вероятно, привела бы к значительному снижению явки избирателей во втором туре. Дома останутся сторонники Андрея Бабиша из первого тура, а также часть избирателей обоих кандидатов, для которых неважно, кто из них станет президентом», — добавили авторы опроса.

Президентские выборы в Чехии состоятся 13 января (14:00–22:00) и 14 января (8:00–14:00) 2023 года. Президент будет переизбран прямым голосованием. Итоги первого тура станут известны вечером в субботу, 14 января. Возможный второй тур выборов состоится через две недели. Согласно опросам, главными фаворитами среди кандидатов в президенты являются Петр Павел, Дануше Нерудова и Андрей Бабиш.

Источник: seznamzpravy.cz

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