На одного кандидата меньше: Иозеф Стршедула не будет участвовать в выборах президента Чехии

​Профсоюзный деятель Йозеф Стршедула отказался от участия в президентских выборах и поддержал Дануше Нерудову. Он сделал это в воскресенье, 8 января, в конце дебатов на Чешском телевидении. Нерудова сказала, что оценила его шаг.

«Я не хочу, чтобы проиграла порядочность и корректность. Интересы граждан и самой республики всегда были для меня на первом месте», — начал он свою заключительную речь.

«Я решил снять свою кандидатуру и поддержать профессора Дануше Нерудову», — заявил он в конце теледебатов.

Он также сказал, что не хочет, чтобы на выборах победили Андрей Бабиш или генерал Петр Павел. Оба имеют коммунистическое прошлое, которое он ранее назвал в интервью «непреодолимым препятствием».

«Именно поэтому я принял решение снять свою кандидатуру в президенты и поддержать на выборах единственного приемлемого для меня кандидата из трио, которому вы отдаете предпочтение, — это профессор Дануше Нерудова. Я убежден, что она женщина, которая будет выступать за достойную жизнь граждан Чешской Республики. Поэтому, если вы учтете мою рекомендацию во время президентских выборов, я лично буду голосовать за профессора Нерудову», — сказал Стршедула.

Он также заявил, что благодарит всех, кто поддерживал его. «Я обещаю вам, что буду бороться с еще большей энергией за достойную жизнь людей и компаний, что я неустанно делаю уже 30 лет», — сказал он.

Нерудова сказала, что ценит шаг Стршедулы. «Я могу себе представить, что это было непросто после почти годовой кампании. Господин Стршедула, я воспринимаю это как большое обязательство и сделаю все возможное, чтобы ваши избиратели доверили мне свой голос на выборах президента», — заявила она.

Стршедула является главой Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов. Он присоединился к предвыборной кампании после того, как уходящий президент Милош Земан пригласил его баллотироваться.

Источник: novinky.cz

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