Что творилось на супердебатах в Чехии: как показали себя кандидаты в президенты Павел и Нерудова?

«Павел всю жизнь играл в солдатиков, а когда достиг своего максимума, перебежал в НАТО, где только и делают, что разводят бесконечные обсуждения», — начал Дивиш, из чего стало ясно, что он хочет максимально использовать свое время на Чешском телевидении. При этом его мнение о других кандидатах еще даже не спросили.
«В случае с Нерудовой есть опасения, что амнистии на Пражском Граде будут продаваться как университетские дипломы», — сказал он о Нерудовой, а Бабиша осудил за «прогул».
И Нерудова, и Павел решили не отвечать. По их мнению, в этом не было необходимости, особенно в самом начале дебатов.
Привлечь внимание к себе удалось и кандидату от SPD Баште, который критиковал действующее правительство Петра Фиалы (ODS) и постоянно повторял, как сильно хочет его отправить в отставку. Хотя у президента нет на то полномочий, на что неоднократно указывали другие кандидаты, включая сенатора Павла Фишера.
Фишер сосредоточился на вопросах безопасности, ведь он возглавляет комитет по безопасности в Сенате. По его словам, президент Милош Земан угрожал безопасности страны в решении дела Врбетице. Он также подчеркнул угрозу со стороны Китая.
Китай упомянула и Нерудова, заявившая, что пора ограничить экспорт некоторых технологий в эту страну.
Кандидаты единогласно раскритиковали действующего главу государства Милоша Земана, а Нерудова упомянула, что не наградила бы его орденом Белого льва.
«Отношение к Израилю. Это единственное положительное, что я могу вспомнить», — сказал Павел о Земане. «Задача президента — обеспечить стабильность правительства. Он точно не должен делать то, чем занимается ныне отсутствующий кандидат», — добавил генерал.
«Милош Земан грубо нарушил конституцию, и Сенат согласился с этим», — согласился с критикой Земана врач Марек Хильшер, который в какой-то момент предложил спеть национальный гимн Чехии.
«Прежде всего у президента республики должна быть такая же внешняя политика, как и у правительства», — сказал Зима.
За кого они голосовали?
Кандидатов спросили, за кого они голосовали на парламентских выборах. Нерудова и Павел голосовали за коалицию SPOLU, которая позже поддержала их на президентских выборах. Доктор Томаш Зима отказался раскрыть свой выбор, как и Хильшер, Дивиш и Фишер. Вместо ответа Башта снова повторил, что ему не нравятся действия правительства Фиалы.
«За одну из партий правительственной коалиции. Я голосовал за Чешскую социал-демократическую партию», — сообщил лидер профсоюза Йозеф Стршедула. Его спросили о парламентских выборах еще до того, как он объявил, что снимает свою кандидатуру.
В самом начале он также подчеркнул, что благодаря его выступлению, где он критиковал условия оплаты труда в холдинге Бабиша, сотрудникам дали прибавку. Однако он заверил, что как президент будет ориентироваться не только на трудоустроенных граждан, но и на предпринимателей. «Что касается добросовестных предпринимателей, то я буду защищать их права, как делал это всю жизнь», — сказал Стршедула.
Вопросы к оппонентам
В какой-то момент кандидатам дали возможность задать фаворитам конкретный вопрос.
«Я продолжу вести свою кампанию в позитивном ключе и не буду говорить о ком-то плохо. Я не собираюсь никого обливать грязью», — произнесла Нерудова в сторону своих соперников.
«Каждый, кто вступает с политической кампанией, должен быть готов к конфронтации», — заявил Петр Павел. «Членство в Коммунистической партии до 1989 года не должно априори считаться дисквалифицирующим», — добавил он, имея в виду свое прошлое. По его словам, многие члены компартии впоследствии хорошо послужили Чехии. Тем не менее Нерудова возразила, что человек с коммунистическим прошлым президентом быть не должен.
Хильшер не захотел ни о чем спрашивать других кандидатов, как и Башта, который начал критиковать предвыборные опросы. Стршедула также подчеркнул, что ему не нужен президент с коммунистическим прошлым, и попросил модератора Мартина Ржезничека взять интервью у отсутствующего Бабиша. После этого в зале воцарилась тишина, однако у Дивиша были готовы вопросы к Нерудовой. Он требовал объяснений, почему та хочет ввести евро, а затем попросил Павела прокомментировать вступление Украины в НАТО. Зима также поинтересовался тем, чем занималась Нерудова в университете имени Менделя.
Источник: blesk.cz
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