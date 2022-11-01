Милош Земан поговорил с президентом Китая: они обсудили взаимоотношения и текущую международную ситуацию

По словам Овчачка, видеозвонок длился 45 минут и был проведен по предложению китайской стороны. «Президент Республики обсудил с Председателем КНР взаимоотношения двух стран и текущую международную ситуацию. По словам президента республики, Китайская Народная Республика может сыграть важную роль в прекращении конфликта в Украине», — написал Овчачек.
Он заявил, что Земан поддерживает позицию чешских компаний на китайском рынке.
«Например, он обратился за поддержкой к компании «Хоум Кредит» в связи с ограничительными мерами китайской стороны, на что китайский президент ответил, что он проинформирован о проблеме», — добавил пресс-секретарь. Он добавил, что президенты «договорились о личных дружеских отношениях, которые сопровождали весь срок полномочий президента республики».
Последний раз Земан и президент Китая разговаривали летом 2021 года. Пражский Град тогда объявил, что глава чешского государства в шестой раз отправится в Китай. Однако из-за состояния здоровья и пандемии коронавируса поездка не состоялась. В последний раз президент Чехии был в Китае в апреле 2019 года.
Земан давно поддерживает сотрудничество с Китаем. Его неоднократно критиковали за его позицию в отношении Китая, который сталкивается с обвинениями в нарушении прав человека.
В прошлом Земан подчеркивал прежде всего необходимость экономического сотрудничества. Он неоднократно обещал крупные китайские инвестиции в Чехию, но их стоимость в конечном итоге была значительно ниже. Экономическое сотрудничество также было нарушено трудностями компании CEFC, которая стояла за большей частью китайской деятельности в Чешской Республике.
Источник: irozhlas.cz