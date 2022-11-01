Милош Земан поговорил с президентом Китая: они обсудили взаимоотношения и текущую международную ситуацию

Президент Чехии Милош Земан поговорил по видеосвязи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в понедельник, 9 января. Главы государств говорили о взаимоотношениях, положении чешских компаний на китайском рынке и международной ситуации. По словам Земана, Китай может сыграть важную роль в прекращении конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

По словам Овчачка, видеозвонок длился 45 минут и был проведен по предложению китайской стороны. «Президент Республики обсудил с Председателем КНР взаимоотношения двух стран и текущую международную ситуацию. По словам президента республики, Китайская Народная Республика может сыграть важную роль в прекращении конфликта в Украине», — написал Овчачек.

Он заявил, что Земан поддерживает позицию чешских компаний на китайском рынке.

«Например, он обратился за поддержкой к компании «Хоум Кредит» в связи с ограничительными мерами китайской стороны, на что китайский президент ответил, что он проинформирован о проблеме», — добавил пресс-секретарь. Он добавил, что президенты «договорились о личных дружеских отношениях, которые сопровождали весь срок полномочий президента республики».

Последний раз Земан и президент Китая разговаривали летом 2021 года. Пражский Град тогда объявил, что глава чешского государства в шестой раз отправится в Китай. Однако из-за состояния здоровья и пандемии коронавируса поездка не состоялась. В последний раз президент Чехии был в Китае в апреле 2019 года.

Земан давно поддерживает сотрудничество с Китаем. Его неоднократно критиковали за его позицию в отношении Китая, который сталкивается с обвинениями в нарушении прав человека.

В прошлом Земан подчеркивал прежде всего необходимость экономического сотрудничества. Он неоднократно обещал крупные китайские инвестиции в Чехию, но их стоимость в конечном итоге была значительно ниже. Экономическое сотрудничество также было нарушено трудностями компании CEFC, которая стояла за большей частью китайской деятельности в Чешской Республике.

Источник: irozhlas.cz