Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Милош Земан поговорил с президентом Китая: они обсудили взаимоотношения и текущую международную ситуацию

Милош Земан поговорил с президентом Китая: они обсудили взаимоотношения и текущую международную ситуацию

Партнер рубрики:
Kochy
09 января
18:13
44
Президент Чехии Милош Земан поговорил по видеосвязи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в понедельник, 9 января. Главы государств говорили о взаимоотношениях, положении чешских компаний на китайском рынке и международной ситуации. По словам Земана, Китай может сыграть важную роль в прекращении конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Милош Земан поговорил с президентом Китая: они обсудили взаимоотношения и текущую международную ситуацию

По словам Овчачка, видеозвонок длился 45 минут и был проведен по предложению китайской стороны. «Президент Республики обсудил с Председателем КНР взаимоотношения двух стран и текущую международную ситуацию. По словам президента республики, Китайская Народная Республика может сыграть важную роль в прекращении конфликта в Украине», — написал Овчачек.

Он заявил, что Земан поддерживает позицию чешских компаний на китайском рынке. 

«Например, он обратился за поддержкой к компании «Хоум Кредит» в связи с ограничительными мерами китайской стороны, на что китайский президент ответил, что он проинформирован о проблеме», — добавил пресс-секретарь. Он добавил, что президенты «договорились о личных дружеских отношениях, которые сопровождали весь срок полномочий президента республики».

Последний раз Земан и президент Китая разговаривали летом 2021 года. Пражский Град тогда объявил, что глава чешского государства в шестой раз отправится в Китай. Однако из-за состояния здоровья и пандемии коронавируса поездка не состоялась. В последний раз президент Чехии был в Китае в апреле 2019 года.

Земан давно поддерживает сотрудничество с Китаем. Его неоднократно критиковали за его позицию в отношении Китая, который сталкивается с обвинениями в нарушении прав человека.

В прошлом Земан подчеркивал прежде всего необходимость экономического сотрудничества. Он неоднократно обещал крупные китайские инвестиции в Чехию, но их стоимость в конечном итоге была значительно ниже. Экономическое сотрудничество также было нарушено трудностями компании CEFC, которая стояла за большей частью китайской деятельности в Чешской Республике.

Источник: irozhlas.cz



читайте по теме
Assets
09 января
18:18
7071
Жизнь
Все, что вы не знали о страховках в Чехии (2022-23)
Assets
09 января
17:36
7088
Жизнь
10 способов сэкономить на воде и энергии в Чехии
Assets
09 января
17:00
172
Общество
Скрытые причины подорожания в Чехии. Как неправильно выброшенный мусор повышает цены в магазинах?
Assets
09 января
16:17
257
Здоровье
Приложение Tečka переименуют. За его обновление Чехия выложит 50 млн крон
Последние новости:
Assets
09 января
17:00
172
Общество
Скрытые причины подорожания в Чехии. Как неправильно выброшенный мусор повышает цены в магазинах?
Assets
09 января
13:46
490
Общество
Дефицит лекарств в Чехии может продлиться еще год
Assets
09 января
12:52
818
Политика
Что творилось на супердебатах в Чехии: как показали себя кандидаты в президенты Павел и Нерудова?
Assets
09 января
12:46
661
Экономика
Эксперт рынка труда в Чехии: три совета, как правильно попросить работодателя увеличить зарплату
Assets
09 января
11:10
363
Экономика
Безработица в Чехии в декабре выросла до 3,7%
Assets
09 января
09:54
720
Экономика
Вердикт суда в отношении бывшего премьер-министра Андрея Бабиша: невиновен
Assets
09 января
08:53
397
Политика
На одного кандидата меньше: Иозеф Стршедула не будет участвовать в выборах президента Чехии
Assets
08 января
19:44
2789
Политика
Сотни людей пришли на Пражский Град, чтобы проститься с эпохой высокомерия президента Земана
Assets
08 января
13:44
1666
Политика
Предвыборная модель: Бабиш выиграет первый тур выборов президента в Чехии, опередив Павела и Нерудову
Assets
08 января
13:07
1249
Общество
Две женщины и ребенок пострадали при столкновении автомобиля с трамваем в Праге


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
иностранцы