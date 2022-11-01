Движение ANO в Чехии объявит вотум недоверия правительству

Оппозиционное движение ANO готовится объявить вотум недоверия правительству в нижней палате парламента. Глава парламентского клуба ANO Алена Шиллерова заявила об этом журналистам во вторник, 10 января, за несколько дней до первого тура президентских выборов, в которых участвует глава ANO Андрей Бабиш.

«Мы не можем мириться с тем, что правящая коалиция проталкивает предложения, которые не являются самыми важными. Именно поэтому мы провели консультации о том, как действовать дальше. Я хочу сообщить вам, что клуб ANO единогласно решил, что мы будем собирать подписи и попытаемся выразить вотум недоверия этому правительству», — сказала Шиллерова.

Для созыва внеочередного собрания необходимо 50 депутатов, и Шиллерова рассчитывает собрать подписи в течение ближайших двух дней.

«Мы подадим запрос до конца недели. А в правилах процедуры сказано, что спикер Палаты должен созвать заседание немедленно. Обычно это занимает от трех до десяти дней. Все вполне может произойти на следующей неделе», — сказала Шиллерова.

Первый тур президентских выборов состоится в эти выходные. Шиллерова заявила, что не будет связывать с этим заседание о вотуме недоверия. «Такой тактики не существует», — сказала она.

Она добавила, что движение реагирует на недавнее голосование по повестке дня в нижней палате, когда депутаты от правительственной коалиции исключили все предложения ANO. Движение хотело решить такие проблемы, как, например, нехватка лекарств.

«Граждане этой страны заслуживают объяснений от премьер-министра и министров. Мы стали свидетелями абсолютно безумной ситуации в секторе здравоохранения. И министр здравоохранения начал решать этот вопрос слишком поздно, потому что он занимался бессмысленным двойным качеством обслуживания», — указала Шиллерова.

Движение давно критикует действия правительства по преодолению энергетического кризиса и высокой инфляции. «Более того, мы стали свидетелями экономического беспредела министра финансов и хаотичного бюджета», — заявила глава парламентского клуба.

Движение ANO также хотело затронуть вопрос о председательстве Чехии в ЕС, которое Шиллерова назвала неудачным.

Для вынесения вотума недоверия правительству необходим 101 голос. Однако фракция ANO включает только 72 члена, в то время как другая оппозиционная партия, SPD, имеет 20 представителей. Для вотума недоверия также потребуются голоса некоторых членов парламента от коалиции. В нижней палате их 108.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день