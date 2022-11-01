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Мэр Гржиб посетил пострадавший Киев и встретился с Кличко

Мэр Гржиб посетил пострадавший Киев и встретился с Кличко

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
12 января
16:09
394
Мэр Праги Зденек Гржиб посетил украинскую столицу, куда его пригласил киевский мэр Виталий Кличко. Они обсудили состояние разрушенного войной города, гуманитарную помощь и укрепление безопасности в обеих столицах.

Мэр Гржиб посетил пострадавший Киев и встретился с Кличко

Гржиб прибыл в Киев вместе с мэрами Варшавы, Братиславы и Будапешта, с которыми Прага состоит в городском альянсе «Пакт свободных городов». 

«Вместе с другими мэрами мы сейчас ищем пути использования потенциала наших городов в послевоенном восстановлении Украины. И последнее, но не менее важное: мэр Кличко и эксперты по безопасности из Киева делятся с нами своим бесценным опытом по управлению кризисами в условиях мегаполиса, пострадавшего от многочисленных чрезвычайных ситуаций. Мы можем поучиться у Киева, как быть готовыми к подобным террористическим атакам на критически важную гражданскую инфраструктуру», — сказал Гржиб в пресс-релизе.

Во время встречи пять мэров обсудили состояние городской инфраструктуры: перебои с электричеством из-за российских атак, а теперь еще и угрозу повреждения водопроводных труб. 

Источник: prazska.drbna.cz

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