Мэр Гржиб посетил пострадавший Киев и встретился с Кличко

Мэр Праги Зденек Гржиб посетил украинскую столицу, куда его пригласил киевский мэр Виталий Кличко. Они обсудили состояние разрушенного войной города, гуманитарную помощь и укрепление безопасности в обеих столицах.

Гржиб прибыл в Киев вместе с мэрами Варшавы, Братиславы и Будапешта, с которыми Прага состоит в городском альянсе «Пакт свободных городов».

«Вместе с другими мэрами мы сейчас ищем пути использования потенциала наших городов в послевоенном восстановлении Украины. И последнее, но не менее важное: мэр Кличко и эксперты по безопасности из Киева делятся с нами своим бесценным опытом по управлению кризисами в условиях мегаполиса, пострадавшего от многочисленных чрезвычайных ситуаций. Мы можем поучиться у Киева, как быть готовыми к подобным террористическим атакам на критически важную гражданскую инфраструктуру», — сказал Гржиб в пресс-релизе.

Во время встречи пять мэров обсудили состояние городской инфраструктуры: перебои с электричеством из-за российских атак, а теперь еще и угрозу повреждения водопроводных труб.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день