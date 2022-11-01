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Началось: двух кандидатов в президенты Чехии сейчас атакуют хакеры

Началось: двух кандидатов в президенты Чехии сейчас атакуют хакеры

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 января
11:43
470
Предвыборные сайты кандидатов в президенты Петра Павела и Томаша Зимы с сегодняшнего утра подвергаются хакерским атакам. Пресс-секретарь Павела Ева Хромадкова сказала, что атака ведется с различных IP-адресов по всей Европе. Она добавила, что, по данным Национального бюро кибер- и информационной безопасности (NÚKIB), за атакой стоит российская группировка NoName057. Реакция NÚKIB пока не доступна широкой общественности.

Началось: двух кандидатов в президенты Чехии сейчас атакуют хакеры

«Предвыборный сайт генерала Павела с утра пятницы подвергся мощной хакерской атаке, из-за чего некоторые пользователи не могут его загрузить. По данным оператора, атака ведется с различных IP-адресов по всей Европе, — сказала Хромадкова. — В настоящее время сайт работает, но по мере продолжения хакерских атак пользователи могут столкнуться с неполадками. Сайт генерала Павела также подвергся подобной сильной атаке в среду».

Сайт кандидата Зимы также сложно открыть: он не смог разместить на своем сайте ссылку на отчет о финансировании своей кампании, как того требует закон.

«Сайт Томаша Зимы снова подвергся DDoS-атаке. Как мы уже сообщали, похожая ситуация произошла в среду, но теперь речь идет о более масштабной атаке. Мы работаем над восстановлением работоспособности сайта», — сообщил Чешскому агентству новостей его коллега Карел Крживан.

Источник: ceskenoviny.cz

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