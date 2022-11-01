Началось: двух кандидатов в президенты Чехии сейчас атакуют хакеры

«Предвыборный сайт генерала Павела с утра пятницы подвергся мощной хакерской атаке, из-за чего некоторые пользователи не могут его загрузить. По данным оператора, атака ведется с различных IP-адресов по всей Европе, — сказала Хромадкова. — В настоящее время сайт работает, но по мере продолжения хакерских атак пользователи могут столкнуться с неполадками. Сайт генерала Павела также подвергся подобной сильной атаке в среду».
Сайт кандидата Зимы также сложно открыть: он не смог разместить на своем сайте ссылку на отчет о финансировании своей кампании, как того требует закон.
«Сайт Томаша Зимы снова подвергся DDoS-атаке. Как мы уже сообщали, похожая ситуация произошла в среду, но теперь речь идет о более масштабной атаке. Мы работаем над восстановлением работоспособности сайта», — сообщил Чешскому агентству новостей его коллега Карел Крживан.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день