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Земан, Бабиш и Павел уже проголосовали

Земан, Бабиш и Павел уже проголосовали

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 января
16:29
319
Президент Милош Земан проголосовал на президентских выборах в школе в Ланах, как и некоторые из кандидатов в президенты. Например, бывший премьер-министр Андрей Бабиш проголосовал в Пругонице и будет считать успехом выход во второй тур. Павел проголосовал в городе Черноучек в Литомержицком крае, его цель — дойти до второго тура, а затем добиться успеха.

Земан, Бабиш и Павел уже проголосовали

После голосования в школе в Лане Земан сказал, что хочет, чтобы его преемником стал человек с большим политическим опытом. Ранее на выборах он поддерживал Бабиша. 

«Потому что человек, который практически только начинает заниматься политикой и не имеет такого опыта, рискует не только всеми гражданами, но и собой», — сказал он. «Если у него нет большого политического опыта, он привнесет что-то интересное и новое, но только в том же смысле, в каком в математике существуют отрицательные числа. А нам нужны положительные».

Преемник Земана на посту президента определится по итогам нынешнего первого тура и, вероятно, последующего второго тура.

Бабиш, Павел, бывший военнослужащий чешской армии и сотрудник Организации Североатлантического договора (НАТО), и Дануше Нерудова, бывший ректор Университета Менделя, считаются самыми серьезными претендентами на пост президента
 

Источник: ceskenoviny.cz

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