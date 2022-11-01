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Избирательные участки в Чехии были заполнены людьми сразу после открытия

Избирательные участки в Чехии были заполнены людьми сразу после открытия

Партнер рубрики:
Kochy
14 января
09:20
511
Прямые выборы президента в Чехии привлекли на избирательные участки больше избирателей, чем обычно бывает на других видах выборов. Это было видно уже в пятницу, во многих местах образовались очереди. В субботу, 14 января, избирательные участки откроются в 8:00 и закроются в 14:00.

Избирательные участки в Чехии были заполнены людьми сразу после открытия

Вечером в пятницу, 13 января, явка на некоторых участках составила около половины зарегистрированных избирателей. В периферийных частях Праги явка была более 40%, то есть выше, чем на прошлогодних муниципальных выборах.

Много людей собралось в фойе Факультетской школы в центре Оломоуца, где расположены две окружные комиссии. «Я спешил, потому что торопился на поезд в Пардубице. Я уезжаю к сыну», — рассказал пожилой избиратель. Среди голосующих сразу после открытия преобладали люди среднего и пожилого возраста. Но были и те, кто голосуют впервые. «Я впервые могу проголосовать и не хотел это пропустить», — сказал 18-летний избиратель.

Некоторые пришли с детьми. «Я воспринимаю это как развлечение для сына по дороге домой из детского сада», — улыбнулась молодая мама. К раннему вечеру пятницы на участок прибыло около 30% избирателей. 

Голосование проходит в 14 733 избирательных округах, в Чехии насчитывается 8,3 млн имеющих право голоса. Через две недели люди придут на избирательные участки во второй раз, чтобы выбрать одного из двух кандидатов, прошедших в финал.

По оценкам МВД, до 100 000 человек подали заявки на получение карты избирателя, которая позволяет им голосовать в любом месте, многие из них пришли в муниципальные учреждения лично.

Источник: novinky.cz

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