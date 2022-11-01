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Выборы президента в Чехии: во втором туре бороться за пост главы государства будут Петр Павел и Андрей Бабиш

Выборы президента в Чехии: во втором туре бороться за пост главы государства будут Петр Павел и Андрей Бабиш

Партнер рубрики:
Kochy
14 января
16:35
1074
В субботу, 14 января, в Чехии завершился первый тур президентских выборов, в ходе которого народ выбирает преемника действующего президента Милоша Земана. Избирательные участки, которых насчитывается почти 15 тысяч, закрылись в 14:00. По промежуточным результатам уже ясно, что во втором туре будут соревноваться Андрей Бабиш и Петр Павел.

Выборы президента в Чехии: во втором туре бороться за пост главы государства будут Петр Павел и Андрей Бабиш

Уже подсчитаны голоса на 100% избирательных участках. Больше всего голосов получил Петр Павел (35,40%), Андрей Бабиш занял второе место с 34,99%, но Павел опередил его всего на несколько сотых процентов. Явка избирателей составила 68,24%.

Дануше Нерудова занимает третье место, она набрала 13,92% голосов. Далее следуют Павел Фишер (6,75%), Ярослав Башта (4,45%), Марек Хилшер (2,56%), Карел Дивиш (1,35%), Томаш Зима (0,55%).

Дануше Нерудова и Павел Фишер уже заявили, что поддержат Петра Павла во втором туре. «Вся моя поддержка принадлежит Петру Павлу», — заявил Фишер, который, как и ожидалось, выступил против Андрея Бабиша. «Нам нужно объединить усилия, — говорит Фишер.

«Здесь все еще существует великое зло, и это зло называется Андрей Бабиш», — сказала Нерудова, поздравляя Петра Павла, с которым она встретится вечером.

«Я удивлена такой поддержкой», — сказала Нерудова. «То, что я заняла третье место, ничего не значит», — добавила она.

Источник: novinky.cz

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