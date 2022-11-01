Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Выступление Бабиша напугало даже политологов: он назвал Павела коммунистическим разведчиком

Выступление Бабиша напугало даже политологов: он назвал Павела коммунистическим разведчиком

Партнер рубрики:
Kochy
15 января
09:22
2445
Председатель ANO Андрей Бабиш начал негативную и конфронтационную кампанию своим выступлением после первого тура президентских выборов, считают политологи.

Выступление Бабиша напугало даже политологов: он назвал Павела коммунистическим разведчиком

По их словам, бывший премьер-министр хочет отбить охоту у избирателей своего оппонента, бывшего представителя чешской армии и НАТО Петра Павела, голосовать за него во втором туре. Также он хочет помешать избирателям других кандидатов голосовать за Павела.

На пресс-конференции, после того как было подсчитано абсолютное большинство голосов в первом туре, Бабиш резко обрушился на своего оппонента. Среди прочего он сказал, что единственный президент в Европе, который был «коммунистическим разведчиком», — это президент России Владимир Путин. Павел учился в чехословацком военном училище в 80-х годах и, как и Бабиш, был членом Коммунистической партии. Павел много раз извинялся за свое прошлое.

«Выступление было очень конфронтационным по отношению к правительственной коалиции и Павелу», — оценил речь Бабиша политолог Мирослав Мареш. 

«Конечно, агитация перед вторым туром начинается с выступлений выдвигающихся кандидатов. И по выступлению Бабиша было понятно, какие основные очертания он хочет ей придать», —- сказал политолог Йозеф Млейнек.

Пример популизма и дальнейшего разделения общества

«Андрей Бабиш утверждает, что ведет позитивную кампанию, а на деле ведет жесткую негативную кампанию, полную несправедливых нападок. Я был даже немного напуган, потому что Бабиш обещал, что будет вести президентскую кампанию по-другому», — сказал политолог Томаш Лебеда в эфире Чешского телевидения.

По словам Лебеды, выступление Бабиша было примером популизма, так как политики-популисты пытаются представить своих политических оппонентов врагами общества. «Это была кампания, которая идет гораздо дальше в разделении общества, в нападках на других», — добавил он.

Павел: «Возвращение лживого и плаксивого Бабиша»

По словам Павела, Бабиш снял маску умеренного и конструктивного политика. 

«Старый Андрей Бабиш ушел, его дружелюбное лицо для первого тура уже в прошлом, и теперь здесь снова лживый и ноющий Андрей Бабиш», — сказал Павел об атаках Бабиша.

По мнению политологов, Бабиш, вероятно, будет стремиться к тому, чтобы переманить на свою сторону тех, кто не голосовал в первом туре, и избирателей других кандидатов, а не ослабить желание потенциальных избирателей Павела идти на выборы во втором туре. 

По словам Млейнка, он хочет представить Павела кандидатом правительства, а также пытается извлечь выгоду из настроения чешского общества в отношении войны в Украине.

«Он пытался изобразить Павела ястребом, который хочет спровоцировать дальнейший военный конфликт, и представить себя как человека, способного внести вклад в прекращение конфликта», — сказал Млейнек. «Вероятно, Бабиш постарается отговорить избирателей кандидатов на третьем и последующих местах голосовать за Павела», — добавил он.

На выборы обращают внимание и за границей: например, бельгийский сайт Politico подчеркивает, что Павел, в отличие от Бабиша, человек компромиссный. Газета Financial Times также упомянула восхищение Бабиша бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«ЕС для него скорее разменная монета. Он использует ее либо для увеличения своих личных возможностей и влияния, либо для того, чтобы сделать козлом отпущения за страдания людей» — сказал Politico один из опрошенных дипломатов по поводу обращения Бабиша.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
15 января
19:37
505
Общество
Десятки человек протестовали в Праге против ракетных обстрелов жилых домов в Украине
Assets
15 января
12:58
1068
Общество
Крупнейшее захоронение опасного асбеста: в Праге снесут башню Штроугала
Assets
15 января
11:44
4822
Образование
«Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
Assets
15 января
10:23
8283
Жизнь
5 ошибок иностранцев в Чехии при покупке страховки. Как не терять деньги, рассказала Оксана Мансурова
Последние новости:
Assets
15 января
19:37
505
Общество
Десятки человек протестовали в Праге против ракетных обстрелов жилых домов в Украине
Assets
15 января
12:58
1068
Общество
Крупнейшее захоронение опасного асбеста: в Праге снесут башню Штроугала
Assets
15 января
10:15
523
Экономика
Обеды в Чехии за год подорожали на 20%, рестораны теряют клиентов
Assets
14 января
16:35
2685
Политика
Выборы президента в Чехии: во втором туре бороться за пост главы государства будут Петр Павел и Андрей Бабиш
Assets
14 января
10:01
1475
Общество
Выборы президента Чехии в посольстве в Киеве были прерваны российским ракетным обстрелом
Assets
14 января
09:20
879
Политика
Избирательные участки в Чехии были заполнены людьми сразу после открытия
Assets
13 января
20:15
948
Коронавирус
Туристы из Китая должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед вылетом в Чехию
Assets
13 января
19:40
875
Общество
Пражский зоопарк возобновил разведение кистеухих свиней
Assets
13 января
18:01
1407
Общество
В ночь на пятницу, 13-го в Праге обнаружили обугленное тело на месте пожара
Assets
13 января
16:51
659
Политика
Где находится ближайший избирательный участок в Праге?


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
бизнес