Выступление Бабиша напугало даже политологов: он назвал Павела коммунистическим разведчиком

Председатель ANO Андрей Бабиш начал негативную и конфронтационную кампанию своим выступлением после первого тура президентских выборов, считают политологи.

По их словам, бывший премьер-министр хочет отбить охоту у избирателей своего оппонента, бывшего представителя чешской армии и НАТО Петра Павела, голосовать за него во втором туре. Также он хочет помешать избирателям других кандидатов голосовать за Павела.

На пресс-конференции, после того как было подсчитано абсолютное большинство голосов в первом туре, Бабиш резко обрушился на своего оппонента. Среди прочего он сказал, что единственный президент в Европе, который был «коммунистическим разведчиком», — это президент России Владимир Путин. Павел учился в чехословацком военном училище в 80-х годах и, как и Бабиш, был членом Коммунистической партии. Павел много раз извинялся за свое прошлое.

«Выступление было очень конфронтационным по отношению к правительственной коалиции и Павелу», — оценил речь Бабиша политолог Мирослав Мареш.

«Конечно, агитация перед вторым туром начинается с выступлений выдвигающихся кандидатов. И по выступлению Бабиша было понятно, какие основные очертания он хочет ей придать», —- сказал политолог Йозеф Млейнек.

Пример популизма и дальнейшего разделения общества

«Андрей Бабиш утверждает, что ведет позитивную кампанию, а на деле ведет жесткую негативную кампанию, полную несправедливых нападок. Я был даже немного напуган, потому что Бабиш обещал, что будет вести президентскую кампанию по-другому», — сказал политолог Томаш Лебеда в эфире Чешского телевидения.

По словам Лебеды, выступление Бабиша было примером популизма, так как политики-популисты пытаются представить своих политических оппонентов врагами общества. «Это была кампания, которая идет гораздо дальше в разделении общества, в нападках на других», — добавил он.

Павел: «Возвращение лживого и плаксивого Бабиша»

По словам Павела, Бабиш снял маску умеренного и конструктивного политика.

«Старый Андрей Бабиш ушел, его дружелюбное лицо для первого тура уже в прошлом, и теперь здесь снова лживый и ноющий Андрей Бабиш», — сказал Павел об атаках Бабиша.

По мнению политологов, Бабиш, вероятно, будет стремиться к тому, чтобы переманить на свою сторону тех, кто не голосовал в первом туре, и избирателей других кандидатов, а не ослабить желание потенциальных избирателей Павела идти на выборы во втором туре.

По словам Млейнка, он хочет представить Павела кандидатом правительства, а также пытается извлечь выгоду из настроения чешского общества в отношении войны в Украине.

«Он пытался изобразить Павела ястребом, который хочет спровоцировать дальнейший военный конфликт, и представить себя как человека, способного внести вклад в прекращение конфликта», — сказал Млейнек. «Вероятно, Бабиш постарается отговорить избирателей кандидатов на третьем и последующих местах голосовать за Павела», — добавил он.

На выборы обращают внимание и за границей: например, бельгийский сайт Politico подчеркивает, что Павел, в отличие от Бабиша, человек компромиссный. Газета Financial Times также упомянула восхищение Бабиша бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«ЕС для него скорее разменная монета. Он использует ее либо для увеличения своих личных возможностей и влияния, либо для того, чтобы сделать козлом отпущения за страдания людей» — сказал Politico один из опрошенных дипломатов по поводу обращения Бабиша.

Источник: novinky.cz

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