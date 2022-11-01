Выступление Бабиша напугало даже политологов: он назвал Павла коммунистическим разведчиком

Председатель ANO Андрей Бабиш начал негативную и конфронтационную кампанию своим выступлением после первого тура президентских выборов, считают политологи.

По их словам, бывший премьер-министр хочет отбить охоту у избирателей своего оппонента, бывшего представителя чешской армии и НАТО Петра Павла, голосовать за него во втором туре, а также у избирателей несостоявшихся кандидатов голосовать за Павла.

На пресс-конференции, после того как было подсчитано абсолютное большинство голосов в первом туре, Бабиш резко обрушился на своего оппонента. Среди прочего он сказал, что единственный президент в Европе, который был «коммунистическим разведчиком», — это президент России Владимир Путин. Павел учился в чехословацком военном училище в 80-х годах и, как и Бабиш, был членом Коммунистической партии. Павел много раз извинялся за свое прошлое.

«Выступление было очень конфронтационным по отношению к правительственной коалиции и Павлу», — оценил выступление Бабиша политолог Мирослав Мареш.

«Конечно, агитация начинается перед вторым туром с выступлений выдвигающихся кандидатов. И по выступлению Бабиша было понятно, какие основные очертания он хочет ему придать», —- сказал политолог Йозеф Млейнек.

Пример популизма и дальнейшего разделения общества

«Андрей Бабиш утверждает, что ведет позитивную кампанию, а на втором дыхании ведет жесткую негативную кампанию, полную несправедливых нападок. Я был немного напуган, потому что Бабиш пообещал, что будет вести президентскую кампанию по-другому», — сказал политолог Томаш Лебеда в эфире чешского телевидения.

По словам Лебеды, выступление Бабиша было примером популизма, потому что политик-популист пытается представить своих политических оппонентов врагами общества. «Это была кампания, которая идет гораздо дальше в разделении общества, в этих нападках на других», — добавил он.

Павел: Возвращение лживого плаксивого Бабиша

По словам Павла, Бабиш оставил маску умеренного и конструктивного политика.

«Старый Андрей Бабиш ушел, его дружелюбное лицо для первого тура уже в прошлом, и теперь мы снова здесь, лживый и ноющий Андрей Бабиш», - сказал Павел об атаках Бабиша.

По мнению политологов, Бабиш, вероятно, будет стремиться к тому, чтобы переманить на свою сторону бывших неизбирателей и избирателей других кандидатов, а не ослабить желание потенциальных избирателей Павла идти на выборы во втором туре.

По словам Млейнка, он хочет представить Павла кандидатом в правительство, а также пытается извлечь выгоду из настроения чешского общества в отношении войны в Украине.

«Он пытался изобразить Павла ястребом, который хочет спровоцировать дальнейший военный конфликт, и представить себя как человека, способного внести свой вклад в прекращение конфликта», — сказал Млейнек. «Вероятно, Бабиш постарается отговорить избирателей кандидатов на третье и последующие места голосовать за Павла», — добавил он.

На выборы обращают внимание и за границей: например, брюссельский сайт Politico подчеркивает, что Павел, в отличие от Бабиша, человек компромиссный. Financial Times также упомянула восхищение Бабиша бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«Для него ЕС — это скорее карта в игре. Он использует ее либо для того, чтобы переоценить свои личные способности и влияние, либо для того, чтобы сделать из нее козла отпущения за страдания людей», — рассказал один из опрошенных дипломатов сайту Politico по поводу обращения Бабиша.

Источник: novinky.cz

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