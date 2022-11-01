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Выборы президента в Чехии: треть избирателей Нерудовой не отдадут свои голоса за Павела

Выборы президента в Чехии: треть избирателей Нерудовой не отдадут свои голоса за Павела

Партнер рубрики:
Kochy
16 января
08:40
963
Глава ANO и кандидат в президенты Андрей Бабиш попытается сделать так, чтобы избиратели других кандидатов не пошли на второй тур выборов и не поддержали Петра Павела. Ему также нужно, чтобы избиратели SPD и люди, которые не голосовали в первом тура, поддержали его, считает социолог из STEM/MARK Мартин Бухтик. По его подсчетам, Петр Павел сейчас опережает Бабиша в соотношении 54,5% к 45,5.

Выборы президента в Чехии: треть избирателей Нерудовой не отдадут свои голоса за Павела

«Мы основываем свои расчеты на том, что избиратели заявили в последнем опросе перед выборами, с учетом фактического результата. Мы знаем, что две трети избирателей Дануше Нерудовой проголосуют за Павела, одна шестая часть останется дома и одна шестая часть проголосует за Бабиша», — рассказал он.

По его словам, Павел лидирует благодаря высокой явке. «Все уверены, скажем, в 35%. В игре находятся 30% голосов, из которых на данный момент Петр Павел имеет на своей стороне 20%, а Андрей Бабиш — 10%. Вероятно, люди, которые хотели проголосовать за Нерудову или Фишера и рассматривали кандидатуру Павела, не будут голосовать за Бабиша. Но они могут остаться дома», — сказал аналитик.

Бабишу необходимо мобилизовать избирателей, не пришедших на первый тур выборов, и сторонников SPD.

Оправдательный приговор по делу Čapí hnízdo

Бухтик сказал, что получение Бабишем 35% было неожиданным: он достиг максимально возможной поддержки в первом туре. Оправдательный приговор по делу Čapí hnízdo в прошлый понедельник и ряд других факторов, вероятно, сыграли свою роль.

По словам Бухтика, высокий коэффициент Павела не так уж удивителен. В финале избирательной кампании многие сторонники Дануше Нерудовой перешли на его сторону.

Источник: novinky.cz

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