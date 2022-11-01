Выборы президента в Чехии: треть избирателей Нерудовой не отдадут свои голоса за Павела

«Мы основываем свои расчеты на том, что избиратели заявили в последнем опросе перед выборами, с учетом фактического результата. Мы знаем, что две трети избирателей Дануше Нерудовой проголосуют за Павела, одна шестая часть останется дома и одна шестая часть проголосует за Бабиша», — рассказал он.
По его словам, Павел лидирует благодаря высокой явке. «Все уверены, скажем, в 35%. В игре находятся 30% голосов, из которых на данный момент Петр Павел имеет на своей стороне 20%, а Андрей Бабиш — 10%. Вероятно, люди, которые хотели проголосовать за Нерудову или Фишера и рассматривали кандидатуру Павела, не будут голосовать за Бабиша. Но они могут остаться дома», — сказал аналитик.
Бабишу необходимо мобилизовать избирателей, не пришедших на первый тур выборов, и сторонников SPD.
Оправдательный приговор по делу Čapí hnízdo
Бухтик сказал, что получение Бабишем 35% было неожиданным: он достиг максимально возможной поддержки в первом туре. Оправдательный приговор по делу Čapí hnízdo в прошлый понедельник и ряд других факторов, вероятно, сыграли свою роль.
По словам Бухтика, высокий коэффициент Павела не так уж удивителен. В финале избирательной кампании многие сторонники Дануше Нерудовой перешли на его сторону.
Источник: novinky.cz
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