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Выборы президента в Чехии: треть избирателей Нерудовой не отдадут свои голоса за Павла

Выборы президента в Чехии: треть избирателей Нерудовой не отдадут свои голоса за Павла

Партнер рубрики:
Kochy
16 января
08:40
142
Глава ANO и кандидат в президенты Андрей Бабиш теперь попытается сделать так, чтобы избиратели других кандидатов не пошли на второй тур выборов президента и не поддержали Петра Павла. Ему также нужно, чтобы избиратели SPD и люди, которые не голосовали на первых выборах, поддержали его, считает социолог из STEM/MARK Мартин Бухтик. По его подсчетам, Петр Павел сейчас опережает Бабиша в соотношении 54,5% к 45,5%.

Выборы президента в Чехии: треть избирателей Нерудовой не отдадут свои голоса за Павла

"Мы основываем наши расчеты на том, как распределились бы голоса избирателей в соответствии с тем, что они заявили в последнем опросе перед выборами, с учетом фактического результата. Мы знаем, что две трети избирателей Дануши Неруды проголосуют за Павла, одна шестая часть останется дома и одна шестая часть проголосует за Бабиша", - рассказал он.

По его словам, Павел лидирует благодаря высокой явке, набрав около 500 000 голосов. "Все уверены, скажем, на 35%. В игре находятся 30% голосов, из которых на данный момент Петр Павел имеет 20% на своей стороне, а Андрей Бабиш - 10%. Вероятно, люди, которые хотели проголосовать за Нерудову или Фишера и рассматривали кандидатуру Павла, не будут голосовать за Бабиша. Но они могут остаться дома", - сказал он.

Бабишу необходимо мобилизовать избирателей, не пришедших на первый тур выборов, и сторонников SPD.

Оправдательный приговор по делу Čapí hnízdo

Бухтик сказал, что 35-процентный выигрыш Бабиша был неожиданным, потому что он достиг максимально возможной поддержки в первом туре. Оправдательный приговор по делу Čapí hnízdo в прошлый понедельник и ряд других факторов, вероятно, сыграли свою роль.

По словам Бухтика, высокий коэффициент Павла не так уж удивителен. По его словам, Павел особенно выиграл от финала кампании, когда избиратели Дануши Нерудовой перешли на сторону генерала.

Источник: novinky.cz

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