Выборы президента в Чехии: в выходные люди отправили Петру Павелу миллионы на предвыборную кампанию

​Сотни мелких спонсоров вносят свой вклад в кампанию Петра Павела в преддверии второго тура президентских выборов. Максимально возможная сумма в 10 млн крон поступила на его счет уже утром 16 января.

За выходные команде Петра Павела удалось собрать почти всю сумму для кампании второго тура. Лимит составляет 10 млн крон. 16 января после 12:00 на счету Павела уже было 10 млн крон.

«Поддержка, которую вы присылаете со всех уголков Чешской Республики, просто невероятна. Большинство пожертвований сопровождаются прекрасными посланиями поддержки, мы благодарим сторонников и за них, для нас это четкий сигнал, что люди хотят возвращения достойной политики после многих лет с Милошем Земаном и Андреем Бабишем», — поблагодарил сторонников Петр Павел.

Перед выходными на его прозрачном счете оставалось всего около 2,5 млн крон. Однако в течение выходных множество людей делали взносы, в основном небольшими суммами в сотни и тысячи крон.

«В общей сложности с момента объявления результатов первого тура выборов мы получили в два раза больше пожертвований, чем за всю предыдущую кампанию», — сказала пресс-секретарь кандидата в президенты Ева Хромадкова.

С 7 июля 2022 года по 13 января 2023 года на прозрачный счет было сделано в общей сложности 1 230 пожертвований (в среднем 6,5 пожертвования в день) на сумму 40,3 млн крон.

Люди посылают деньги Павелу, чтобы «бороться добром со злом», чтобы «не было стыдно за своего президента» или чтобы «объединить разбитые семьи». Одно из посланий гласило «За Дануше».

В отличие от этого, на счет Бабиша в основном поступают суммы около 0,01 кроны. Люди используют такие переводы, чтобы оставить свое сообщение, чаще всего нелестное.

«Ты нытик», «я не хочу, чтобы президентом был лжец», — пишут они.

Однако Бабиш также получил на свой счет несколько тысяч крон. «Вы будете хорошим президентом», — написал один из сторонников.

Первый тур выборов президента состоялся в Чехии 13 и 14 января. Два фаворита вышли во второй раунд с большим отрывом. Петр Павел победил с 35,4% голосов, за ним следует Андрей Бабиш с 34,99%. Экономист Дануше Нерудова набрала менее 14%.

Источник: seznamzpravy.cz

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