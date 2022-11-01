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Дануше Нерудова поддержит Петра Павела перед вторым туром президентских выборов

Дануше Нерудова поддержит Петра Павела перед вторым туром президентских выборов

Партнер рубрики:
Kochy
17 января
13:07
186
Финалист президентских выборов Петр Павел и его оппонент по первому туру Дануше Нерудова рассказали, как они будут сотрудничать перед вторым туром. В четверг, 19 января, они вместе поедут в Остраву.

Дануше Нерудова поддержит Петра Павела перед вторым туром президентских выборов

Павел начал с того, что очень ценит поддержку Нерудовой. «Такого рода конкретное сотрудничество между двумя кандидатами не имеет прецедентов», — сказал Павел, добавив, что это может стать началом нового направления развития политики.

Нерудова хочет воспользоваться тем, что, по ее словам, ей удалось достучаться до молодого поколения и указать на его проблемы. «Я очень рада, что господин Павел согласился и дальше продвигать эти темы, что вокруг него будет команда молодых людей», — сказала она, имея в виду такие темы, как недоступность жилья или проблемы сексуальных меньшинств.

По ее словам, Павел – залог того, что интересы молодежи не останутся без внимания. В то же время Павел отметил, что хочет при поддержке Нерудовой больше сосредоточиться на социальных проблемах и, возможно, на проблемах меньшинств.

«Я рассматриваю это как принятие эстафеты», — сказал Павел: он хочет продвигать то, что Нерудова привнесла в кампанию.

«Зло по имени Бабиш»

Нерудова сказала, что хотела бы призвать всех своих избирателей прийти на избирательные участки, чтобы победить «зло», которое олицетворяет Андрей Бабиш.

«Это битва двух миров», — изложил Павел свое видение приближающегося второго тура. Павел также упомянул «четко заявленный союз Андрея Бабиша с Милошем Земаном». «Я не буду говорить, что это из себя представляет и может означать в будущем», — добавил Павел.

По его словам, важно преодолеть противоречия первого тура до второго тура и привести на выборы как можно больше людей.

Павел охарактеризовал запугивание войной, которое осуществляет его противник Бабиш, как «трусость, подлость и злоупотребление страхом в свою пользу».

«Войны начинают политики, а не солдаты», — продолжил он. «Миротворчество близко моему сердцу, возможно, больше, чем большинству политиков, потому что я испытал это на себе. Я знаю последствия», — сказал он.

«Я буду стремиться к тому, чтобы наша страна была частью сильной группировки, которая защитит нас от войны», — сказал Павел журналистам.

Два кандидата обменялись символами своих кампаний и позировали фотографам и операторам вместе со своими командами.

Нерудова предложила Павелу обклеить рекламные площади лозунгами его кампании. «Они оплачены на весь месяц, поэтому речь пойдет о перекраске, которую оплатит команда г-на Павела», — ответила Нерудова на вопрос, как обстоят дела с разделением рекламных площадей.

На вопрос, планирует ли Нерудова поддерживать Павела деньгами, которые остались на ее прозрачном счете, бывший ректор ответила, что все средства пойдут на покрытие расходов на ее предвыборную кампанию.

В среду Павел встречается с сенатором Павлом Фишером, который также выразил ему свою поддержку. Однако конкретную форму поддержки он пока не уточнил.

Дануше Нерудова, как и другие проигравшие кандидаты в президенты Павел Фишер и Марек Хильшер, выразила поддержку Павелу сразу после подведения итогов первого тура. 

 

Источник: seznamzpravy.cz

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