В Чехии оппозиционная партия SPD не поддержала Андрея Бабиша во втором туре президентских выборов

«Мы в SPD не обсуждали никакой прямой поддержки кого-либо. Наш кандидат — Ярослав Башта», — сказал Окамура в преддверии внеочередного заседания нижней палаты парламента, на котором оппозиция попытается вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Петра Фиалы (ODS).
«Избиратели достаточно умны, наши рекомендации достаточно ясны и дают гражданам различные варианты», — сказал Окамура, добавив, что Башта, например, во втором туре бросит в урну пустой бюллетень.
«Мы не рекомендуем голосовать за Петра Павела», — сказал Радим Фиала, глава парламентского клуба SPD. Избиратели могут либо бросить в урну пустой бюллетень, либо не прийти на выборы, либо проголосовать за главу ANO Бабиша.
SPD является второй оппозиционной партией в нижней палате наряду с ANO, в то время как представители правящей коалиции поддержали Петра Павела на выборах.
Другие неудавшиеся кандидаты, включая экономиста Дануше Нерудову и сенаторов Павла Фишера и Марека Хильшера, выразили свою поддержку Павелу.
Второй тур президентских выборов в Чехии состоится 27 и 28 января.
Источник: novinky.cz
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