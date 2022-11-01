В Чехии оппозиционная партия SPD не поддержала Андрея Бабиша во втором туре президентских выборов

Кандидат в президенты Андрей Бабиш (ANO) не получит поддержки от партии SPD перед вторым туром выборов. Томио Окамура, председатель SPD, заявил об этом перед заседанием нижней палаты. Как и ожидалось, движение определилось и не будет поддерживать и второго кандидата в президенты — Петра Павела.

«Мы в SPD не обсуждали никакой прямой поддержки кого-либо. Наш кандидат — Ярослав Башта», — сказал Окамура в преддверии внеочередного заседания нижней палаты парламента, на котором оппозиция попытается вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Петра Фиалы (ODS).

«Избиратели достаточно умны, наши рекомендации достаточно ясны и дают гражданам различные варианты», — сказал Окамура, добавив, что Башта, например, во втором туре бросит в урну пустой бюллетень.

«Мы не рекомендуем голосовать за Петра Павела», — сказал Радим Фиала, глава парламентского клуба SPD. Избиратели могут либо бросить в урну пустой бюллетень, либо не прийти на выборы, либо проголосовать за главу ANO Бабиша.

SPD является второй оппозиционной партией в нижней палате наряду с ANO, в то время как представители правящей коалиции поддержали Петра Павела на выборах.

Другие неудавшиеся кандидаты, включая экономиста Дануше Нерудову и сенаторов Павла Фишера и Марека Хильшера, выразили свою поддержку Павелу.

Второй тур президентских выборов в Чехии состоится 27 и 28 января.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день