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В Чехии оппозиционная партия SPD не поддержала Андрея Бабиша во втором туре президентских выборов

В Чехии оппозиционная партия SPD не поддержала Андрея Бабиша во втором туре президентских выборов

Партнер рубрики:
Kochy
17 января
15:23
473
Кандидат в президенты Андрей Бабиш (ANO) не получит поддержки от партии SPD перед вторым туром выборов. Томио Окамура, председатель SPD, заявил об этом перед заседанием нижней палаты. Как и ожидалось, движение определилось и не будет поддерживать и второго кандидата в президенты — Петра Павела.

В Чехии оппозиционная партия SPD не поддержала Андрея Бабиша во втором туре президентских выборов

«Мы в SPD не обсуждали никакой прямой поддержки кого-либо. Наш кандидат — Ярослав Башта», — сказал Окамура в преддверии внеочередного заседания нижней палаты парламента, на котором оппозиция попытается вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Петра Фиалы (ODS).

«Избиратели достаточно умны, наши рекомендации достаточно ясны и дают гражданам различные варианты», — сказал Окамура, добавив, что Башта, например, во втором туре бросит в урну пустой бюллетень.

«Мы не рекомендуем голосовать за Петра Павела», — сказал Радим Фиала, глава парламентского клуба SPD. Избиратели могут либо бросить в урну пустой бюллетень, либо не прийти на выборы, либо проголосовать за главу ANO Бабиша.

SPD является второй оппозиционной партией в нижней палате наряду с ANO, в то время как представители правящей коалиции поддержали Петра Павела на выборах.

Другие неудавшиеся кандидаты, включая экономиста Дануше Нерудову и сенаторов Павла Фишера и Марека Хильшера, выразили свою поддержку Павелу.

Второй тур президентских выборов в Чехии состоится 27 и 28 января.

Источник: novinky.cz

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