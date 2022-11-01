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Глава партии SPD: правительство хочет любой ценой втянуть Чехию в войну

Глава партии SPD: правительство хочет любой ценой втянуть Чехию в войну

Партнер рубрики:
Kochy
18 января
09:52
523
​Правительство Петра Фиалы (ODS) хочет любой ценой и без согласия парламента втянуть Чехию в войну, утверждает председатель оппозиционной партии SPD Томио Окамура. По его словам, нынешний кабинет министров хочет разрушить страну или сделать ее должником.

Глава партии SPD: правительство хочет любой ценой втянуть Чехию в войну

Окамура заявил об этом 17 января во время парламентских дебатов по поводу вотума недоверия правительству, которое он неоднократно призывал отправить в отставку.

«Это некомпетентное правительство решило полностью и окончательно уничтожить нашу страну. Оно вбило себе в голову, что втянет нас в войну любой ценой и без согласия парламента», — заявил председатель SPD.

По словам Окамуры, кабинет министров будет использовать для втягивания Чехии в войну конституционную поправку, согласно которой правительство может получить право принимать решение об отправке войск за границу, например, для спасения чешских граждан в случае опасности, без одобрения парламента. Однако председатель SPD не уточнил, каким образом такая миссия может быть приравнена к втягиванию Чехии в войну.

Окамура заявил, что правительство утратило последние остатки доверия. По его словам, кабинет Фиалы менее популярен, чем правительство Протектората: то правительство сотрудничало с нацистским режимом, потому что было вынуждено, в то время как правительство Фиалы сотрудничает с иностранными державами, потому что хочет этого.

Окамура обвинил правительство в совершенно сознательном обнищании страны, паразитировании на инфляции и получении рекордных доходов от налога на добавленную стоимость. Он назвал министра труда и социальных дел Мариана Юречку (KDU-ČSL) «министром ценообразования». «В Чехии вы проповедуете воду, а в Брюсселе вы разливаете вино по бочкам», — сказал лидер SPD.

Окамура также обвинил кабинет министров в желании «ликвидировать чешскую экономику и чешские домохозяйства», и в том, что он планирует ввести цензуру и возможность преследования за неудобные мнения в рамках плана по борьбе с дезинформацией.

 

Источник: novinky.cz

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