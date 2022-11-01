Глава партии SPD: правительство хочет любой ценой втянуть Чехию в войну

Окамура заявил об этом 17 января во время парламентских дебатов по поводу вотума недоверия правительству, которое он неоднократно призывал отправить в отставку.
«Это некомпетентное правительство решило полностью и окончательно уничтожить нашу страну. Оно вбило себе в голову, что втянет нас в войну любой ценой и без согласия парламента», — заявил председатель SPD.
По словам Окамуры, кабинет министров будет использовать для втягивания Чехии в войну конституционную поправку, согласно которой правительство может получить право принимать решение об отправке войск за границу, например, для спасения чешских граждан в случае опасности, без одобрения парламента. Однако председатель SPD не уточнил, каким образом такая миссия может быть приравнена к втягиванию Чехии в войну.
Окамура заявил, что правительство утратило последние остатки доверия. По его словам, кабинет Фиалы менее популярен, чем правительство Протектората: то правительство сотрудничало с нацистским режимом, потому что было вынуждено, в то время как правительство Фиалы сотрудничает с иностранными державами, потому что хочет этого.
Окамура обвинил правительство в совершенно сознательном обнищании страны, паразитировании на инфляции и получении рекордных доходов от налога на добавленную стоимость. Он назвал министра труда и социальных дел Мариана Юречку (KDU-ČSL) «министром ценообразования». «В Чехии вы проповедуете воду, а в Брюсселе вы разливаете вино по бочкам», — сказал лидер SPD.
Окамура также обвинил кабинет министров в желании «ликвидировать чешскую экономику и чешские домохозяйства», и в том, что он планирует ввести цензуру и возможность преследования за неудобные мнения в рамках плана по борьбе с дезинформацией.
Источник: novinky.cz
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