​Правительство Петра Фиалы (ODS) хочет любой ценой и без согласия парламента втянуть Чехию в войну, утверждает председатель оппозиционной партии SPD Томио Окамура. По его словам, нынешний кабинет министров хочет разрушить страну или сделать ее должником.

Окамура заявил об этом 17 января во время парламентских дебатов по поводу вотума недоверия правительству, которое он неоднократно призывал отправить в отставку.

«Это некомпетентное правительство решило полностью и окончательно уничтожить нашу страну. Оно вбило себе в голову, что втянет нас в войну любой ценой и без согласия парламента», — заявил председатель SPD.

По словам Окамуры, кабинет министров будет использовать для втягивания Чехии в войну конституционную поправку, согласно которой правительство может получить право принимать решение об отправке войск за границу, например, для спасения чешских граждан в случае опасности, без одобрения парламента. Однако председатель SPD не уточнил, каким образом такая миссия может быть приравнена к втягиванию Чехии в войну.

Окамура заявил, что правительство утратило последние остатки доверия. По его словам, кабинет Фиалы менее популярен, чем правительство Протектората: то правительство сотрудничало с нацистским режимом, потому что было вынуждено, в то время как правительство Фиалы сотрудничает с иностранными державами, потому что хочет этого.

Окамура обвинил правительство в совершенно сознательном обнищании страны, паразитировании на инфляции и получении рекордных доходов от налога на добавленную стоимость. Он назвал министра труда и социальных дел Мариана Юречку (KDU-ČSL) «министром ценообразования». «В Чехии вы проповедуете воду, а в Брюсселе вы разливаете вино по бочкам», — сказал лидер SPD.

Окамура также обвинил кабинет министров в желании «ликвидировать чешскую экономику и чешские домохозяйства», и в том, что он планирует ввести цензуру и возможность преследования за неудобные мнения в рамках плана по борьбе с дезинформацией.

Источник: novinky.cz

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