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Правительство Петра Фиалы устояло перед вотумом недоверия

Правительство Петра Фиалы устояло перед вотумом недоверия

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
19 января
10:10
307
Оппозиции опять не удалось отправить в отставку правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS). Как и ожидалось, депутаты от всех пяти коалиционных партий проголосовали против вотума недоверия правительству вечером 18 января. Предложение поддержали только депутаты от оппозиционных движений ANO и SPD. Дебаты продолжались два дня и в общей сложности длились более 25 часов.

Правительство Петра Фиалы устояло перед вотумом недоверия

Андрей Бабиш, кандидат в президенты и председатель движения ANO, не присутствовал на голосовании по вотуму недоверия правительству и не участвовал в нем.

Вотум недоверия кабинету министров был инициирован депутатами от ANO во время президентских выборов. Они обосновали это тем, что коалиция не позволила обсудить вопросы оппозиции на заседании нижней палаты неделей ранее. В правительстве связали действия ANO с выдвижением кандидатуры председателя партии Андрея Бабиша на пост президента.

81 присутствующий депутат от ANO и SPD проголосовал за вотум недоверия правительству. 102 законодателя из пяти присутствующих коалиционных партий проголосовали против. Остальные 17 депутатов воздержались. Для отставки кабмина необходимо, чтобы за вотум недоверия проголосовало большинство членов парламента — не менее 101.

Спикер палаты представителей Маркета Пекарова-Адамова (TOP 09) заявила в Twitter, что Бабиш хотел бы бороться с правительством в качестве президента, но, когда дело доходит до выражения вотума недоверия правительству, он не является на работу.

Голосование состоялось за девять дней до второго тура выборов главы государства, где встретятся Андрей Бабиш и победивший его в первом туре Петр Павел. Правительству Фиалы впервые пытались вынести вотум недоверия в сентябре прошлого года.

Источник: novinky.cz

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