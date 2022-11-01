Выборы президента в Чехии: более 80% избирателей намерены принять участие во втором туре

82% избирателей в Чехии хотят участвовать во втором туре президентских выборов, который пройдет 27 и 28 января. 9% решили не идти на выборы, следует из опроса агентства Median для Radiožurnál и iRozhlas.

По данным Median, люди в возрасте от 18 до 29 лет, студенты университетов и сторонники нынешних фаворитов Петра Павела и Андрея Бабиша хотят пойти на выборы на следующей неделе.

Из тех, чьи кандидаты не прошли во второй тур, избиратели Павла Фишера больше всего заинтересованы в итоговых выборах. 94% из них хотят проголосовать во втором туре. Из избирателей, проголосовавших за Дануше Нерудову в первом туре, 86% планируют участвовать и в следующем туре выборов. Среди сторонников проигравших кандидатов Марека Хильшера и Ярослава Башты таких 70%.

Авторы опроса также поинтересовались, насколько люди довольны выходом Павела и Бабиша во второй тур. Положительно ответили 54% избирателей. 16% респондентов однозначно недовольны финалистами, а четверть — скорее недовольны.

В первом туре проголосовало 68,2% избирателей, что стало самым высоким показателем явки за всю историю президентских выборов и с момента создания независимой Чешской Республики, а также третьей по величине явкой после выборов в Палату представителей в 1996 и 1998 годах, когда на выборы пришли 76,4%.

Median проводил опрос с 16 по 18 января, в нем приняли участие 1 000 человек старше 18 лет.

Источник: novinky

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