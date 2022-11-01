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Опрос за неделю до второго тура президентских выборов в Чехии: Павел 53% Бабиш 38%

Опрос за неделю до второго тура президентских выборов в Чехии: Павел 53% Бабиш 38%

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
22 января
08:53
86
​За неделю до второго тура выборов генерал Петр Павел с подавляющим большинством голосов станет президентом Чехии. Это следует из последнего исследования предвыборных предпочтений, проведенного агентствами Data Collect и Kantar CZ.

Опрос за неделю до второго тура президентских выборов в Чехии: Павел 53% Бабиш 38%

Согласно последнему предвыборному опросу, Павел получит 53% голосов. За него уже твердо решили проголосовать 46% людей, еще 7% скорее всего это сделают.

Его оппонент Андрей Бабиш набрал в общей сложности 38% голосов. За него точно проголосуют 29%, а еще 9% не определившихся выберут именно его.

Лишь абсолютный минимум избирателей еще не знает, за кого они будут голосовать — по данным опроса, это 9% людей.

Опрос также показал, что явка во втором туре будет высокой. 71% респондентов определенно хотят идти на выборы, 13% скорее всего пойдут. Только 9% настроены вообще не идти на выборы. Еще 6% сказали, что скорее всего не пойдут, и только 1% вообще не определился.

В опросе электоральных предпочтений агентства Data Collect и Kantar CZ по заказу Чешского телевидения приняли участие 1562 респондента.

В воскресенье результаты избирательной модели второго тура президентских выборов также опубликует CNN Prima News. Предполагается, что это будет предвыборная модель от агентства STEM.

Самые последние опросы общественного мнения перед вторым туром президентских выборов разрешено публиковать в понедельник. В первый день предстоящей недели агентство Ipsos должно опубликовать собственный опрос.

Источник: .novinky.cz

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