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Фоторепортаж: Как прошел пражский митинг в поддержку политзаключенных в РФ

Фоторепортаж: Как прошел пражский митинг в поддержку политзаключенных в РФ

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
23 января
13:48
164
22 января 2023-го года на Вацлавской площади прошла демонстрация в поддержку политзаключенных РФ.

Фоторепортаж: Как прошел пражский митинг в поддержку политзаключенных в РФ

Как это было запечатлел на фото наш постоянный фотокорреспондент oiler_gera.

 

Во время демонстрации протестующие вспомнили всех несправедливо заключенных, которые представляют собой оппозиционное движение путиннскому режиму.

Тут и там в который раз звучали призывы освободить Навального:

На демонтрации фигурировал и «новый» бело-синий флаг РФ.

Демонтранты выписали имена всех, кто пострадал в борьбе за свободную Россию.

Что еще можно делать на 420on:

 

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