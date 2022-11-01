Фоторепортаж: Как прошел пражский митинг в поддержку политзаключенных в РФ

22 января 2023-го года на Вацлавской площади прошла демонстрация в поддержку политзаключенных РФ.

Как это было запечатлел на фото наш постоянный фотокорреспондент oiler_gera.

Во время демонстрации протестующие вспомнили всех несправедливо заключенных, которые представляют собой оппозиционное движение путиннскому режиму.

Тут и там в который раз звучали призывы освободить Навального:

На демонтрации фигурировал и «новый» бело-синий флаг РФ.

Демонтранты выписали имена всех, кто пострадал в борьбе за свободную Россию.

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