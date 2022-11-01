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За кого проголосовали читатели 420on? Результаты опроса на портале

За кого проголосовали читатели 420on? Результаты опроса на портале

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
23 января
15:09
443
Первым раундом выборов редакция 420on задалась вопросом: кого желают видеть наши читатели в качестве президента. Мы собрали 721 голос по состоянию на 23 января и готовы предоставить вам результаты.

За кого проголосовали читатели 420on? Результаты опроса на портале

Сначала, чтобы узнать, насколько могут быть искажены результаты по сравнению с реальными, мы спросили на нашем Телеграм-канале, кто из наших читателей соответствует необходимому условию для голосования, то есть является обладателем чешского гражданства.

Выяснилось, что всего у 6% из опрошенных есть чешское гражданство, но из них 1% голосовать не собирается. Это означает, что всего 32 человека из опрошенных будут иметь реальное влияние на результаты выборов.

Что же, это делает результаты не очень репрезентативными, но мы все еще можем оценить, кого в перспективе могли бы выбрать наши читатели.

Выборка тех, кто решил отдать предпочтение одному из кандидатов (вне зависимости от наличия гражданства), — 721 человек. Данный срез позволяет понять, насколько кандидаты смогли завоевать симпатии среди экспатов/мигрантов.

От голосования воздержались 44%, а еще 4% упомянули, что абсолютно никто из кандидатов им не нравится. Что же осталось?

Удивительно, но 18% проголосовали за Бабиша. Редакции 420on очень интересно почему — можете написать в комментарии под статьей.

Его главный конкурент Петр Павел получил 16% голосов. Чуть меньше голосов набрала Нерудова — 13%. Павел Фишер набрал 3%, а Ярослав Башта и бывший ректор Карлова университета Томаш Зима — по 1%. Остальных кандидатов читатели 420on проигнорировали.

Было любопытно сравнить эти цифры с реальными результатами первого тура выборов, который прошел 13-14 января.

Источник: novinky.cz

Отсюда видно, что тройка лидеров совпала с результатами голосования среди наших читателей. Интересно, однако, что те, кто смог проголосовать в первом туре, предпочли Петра Павела Андрею Бабишу (наш опрос показал другие данные).

Мы с нетерпением ждем второго тура выборов президента Чехии, который состоится в такие даты:

пятница, 27 января, и суббота, 28 января 2023 года. В пятницу голосование начинается в 12:00 и заканчивается в 22:00. В субботу голосование начинается в 8:00 и заканчивается в 12:00.

Что еще можно делать на 420on:

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