Андрей Бабиш отменил оставшуюся часть контактной предвыборной кампании из-за угроз

Андрей Бабиш, кандидат в президенты и глава движения ANO, отменяет часть своей контактной предвыборной кампании. Он сказал об этом на экстренном брифинге во вторник, 24 января, где объявил, что получил еще одну угрозу.

«В эту субботу я сообщил, что получил конверт, адресованный моей жене, в котором находился боевой патрон. Поэтому в своем публичном заявлении я призвал всех быть уважительными и не проявлять агрессию по отношению друг к другу. К сожалению, это обращение не попало в цель, и сегодня утром я прочитал анонимное письмо, которое пришло в мой почтовый ящик вчера», — сказал Бабиш на экстренной пресс-конференции.

В анонимном письме, которое Бабиш процитировал, но не показал, неизвестный якобы сообщал, что если глава ANO победит на выборах, то он «возьмет ружье и отправится на свою последнюю охоту». «Я не смогу победить рак, которым я болен, но все равно могу стать героем для своих сыновей», — якобы написал анонимный автор.

В том же формате Бабиш сообщил в воскресенье о письме с пулей, адресованном его жене Монике, которым уже занимается полиция Средней Чехии. Жена сопровождала бывшего премьер-министра в его поездках по регионам в последние несколько дней, а в понедельник она фотографировалась со сторонниками в Брно, откуда, предположительно, был отправлен патрон, и разливала глинтвейн.

«Кто-то написал в Twitter, что в том, что Моника получила пулю в конверте, плохо лишь то, что она не получила ее между глаз прямо из пистолета», — продолжил Бабиш, добавив, что в последнее время агрессия растет.

Затем Бабиш использовал угрозы для обоснования своего решения отказаться от контактной кампании до начала второго тура выборов президента, которые состоятся 27 и 28 января. «До выборов я больше не буду вести агитацию среди людей. Я не пойду на митинг в Градец-Кралове, я прошу прощения у сторонников, но после событий последних дней я хочу защитить их и не дать никому повода для агрессивного физического нападения», — сказал он, добавив, что демократия — это дискуссия.

«Давайте остановим эту ненависть, эту агрессию. Это выборы, но это не повод угрожать кому-то насилием или смертью. Я всегда призывал сторонников вести себя достойно и прошу их сделать это снова», — добавил он.

Перед пресс-конференцией Петр Павел публично призвал Бабиша убрать раскритикованные рекламные щиты с угрозами войны, извиниться перед солдатами за нанесение ущерба их репутации и не продолжать эскалацию напряженности в обществе. Бабиш назвал это бессмыслицей.

«Вместо того чтобы осудить происходящее на митингах, он выступает с какими-то бессмысленными призывами», — сказал Бабиш, отвечая на вопрос о встрече его сторонников и противников в Брно. Видеозапись с места событий показывает, что словесные конфликты и нападения между людьми были взаимными.

Источник: novinky.cz

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