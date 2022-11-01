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Андрей Бабиш отменил оставшуюся часть контактной предвыборной кампании из-за угроз

Андрей Бабиш отменил оставшуюся часть контактной предвыборной кампании из-за угроз

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
24 января
15:14
313
Андрей Бабиш, кандидат в президенты и глава движения ANO, отменяет часть своей контактной предвыборной кампании. Он сказал об этом на экстренном брифинге во вторник, 24 января, где объявил, что получил еще одну угрозу.

Андрей Бабиш отменил оставшуюся часть контактной предвыборной кампании из-за угроз

«В эту субботу я сообщил, что получил конверт, адресованный моей жене, в котором находился боевой патрон. Поэтому в своем публичном заявлении я призвал всех быть уважительными и не проявлять агрессию по отношению друг к другу. К сожалению, это обращение не попало в цель, и сегодня утром я прочитал анонимное письмо, которое пришло в мой почтовый ящик вчера», — сказал Бабиш на экстренной пресс-конференции.

В анонимном письме, которое Бабиш процитировал, но не показал, неизвестный якобы сообщал, что если глава ANO победит на выборах, то он «возьмет ружье и отправится на свою последнюю охоту». «Я не смогу победить рак, которым я болен, но все равно могу стать героем для своих сыновей», — якобы написал анонимный автор.

В том же формате Бабиш сообщил в воскресенье о письме с пулей, адресованном его жене Монике, которым уже занимается полиция Средней Чехии. Жена сопровождала бывшего премьер-министра в его поездках по регионам в последние несколько дней, а в понедельник она фотографировалась со сторонниками в Брно, откуда, предположительно, был отправлен патрон, и разливала глинтвейн.

«Кто-то написал в Twitter, что в том, что Моника получила пулю в конверте, плохо лишь то, что она не получила ее между глаз прямо из пистолета», — продолжил Бабиш, добавив, что в последнее время агрессия растет.

Затем Бабиш использовал угрозы для обоснования своего решения отказаться от контактной кампании до начала второго тура выборов президента, которые состоятся 27 и 28 января. «До выборов я больше не буду вести агитацию среди людей. Я не пойду на митинг в Градец-Кралове, я прошу прощения у сторонников, но после событий последних дней я хочу защитить их и не дать никому повода для агрессивного физического нападения», — сказал он, добавив, что демократия — это дискуссия.

«Давайте остановим эту ненависть, эту агрессию. Это выборы, но это не повод угрожать кому-то насилием или смертью. Я всегда призывал сторонников вести себя достойно и прошу их сделать это снова», — добавил он.

Перед пресс-конференцией Петр Павел публично призвал Бабиша убрать раскритикованные рекламные щиты с угрозами войны, извиниться перед солдатами за нанесение ущерба их репутации и не продолжать эскалацию напряженности в обществе. Бабиш назвал это бессмыслицей.

«Вместо того чтобы осудить происходящее на митингах, он выступает с какими-то бессмысленными призывами», — сказал Бабиш, отвечая на вопрос о встрече его сторонников и противников в Брно. Видеозапись с места событий показывает, что словесные конфликты и нападения между людьми были взаимными.

Источник: novinky.cz

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