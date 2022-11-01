Украина получит танки Leopard 2. Поляки, наконец, убедили немцев

Канцлер Германии Олаф Шольц принял это решение после нескольких месяцев нарастающего давления внутри страны и за рубежом.

Германия отправит танки Leopard 2 в Украину, согласно сообщению в новостном журнале Spiegel. Это также позволит союзникам отправлять танки в Украину. Таким странам, как Польша, требуется разрешение Берлина на экспорт Leopard 2, поскольку это танки немецкого производства.

Канцлер Олаф Шольц, который долгое время отказывался сделать это, пошел на этот шаг после нескольких месяцев растущего давления со стороны партнеров по коалиции и иностранных союзников и консультаций с Соединенными Штатами, говорится на сайте.

"Решение уже принято: Германия поставит Украине танки Leopard 2", - сообщает Spiegel, утверждая, что будет поставлено как минимум 14 танков.

Берлин поставит первую группу Leopard 2 из запасов Бундесвера, а в среднесрочной перспективе оружейная промышленность также может поставить некоторое количество танков.

По данным Spiegel, решению Германии предшествовали интенсивные консультации с союзниками, особенно с США, в течение нескольких дней. Шольц всегда подчеркивал, что Федеративная Республика в конечном итоге будет поставлять танки западного производства только по согласованию с ними. До сих пор Запад поддерживал захваченную Украину танками еще советской конструкции или модернизированными версиями.

Киев неоднократно запрашивал танки Leopard, надеясь, что один из самых распространенных западных танков поможет ему прорвать российские линии и вернуть оккупированные Россией территории.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала провел во вторник в Берлине переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем по вопросам сотрудничества в области обороны и энергетики.

Премьер-министр Фиала после встречи с канцлером Германии Шольцем развеял предположения о том, что Чешская Республика может передать Украине танки Leopard 2, которые она получает от Германии. Он сказал, что чешская армия нуждается в этих машинах.

Фиала также обсудил с канцлером союзнические обязательства. "Я заверил канцлера в обоснованности наших обязательств, включая обязательства перед НАТО", - сказал он.

Очевидно, он отреагировал на высказывания кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша, который в ходе воскресных дебатов поставил под сомнение союзнические обязательства Чешской Республики перед Организацией Североатлантического договора. В ходе дебатов Бабиш сначала сказал, что не будет помогать Польше и Прибалтике в случае нападения, потому что он против войны, а затем позже исправил это заявление в Твиттере и пообещал помощь.

Фиала сообщил журналистам, что Чешская Республика заинтересована в доле в терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Лубмине на Балтийском побережье, откуда она могла бы получать газ для предстоящей зимы.

Чешская Республика также хочет сотрудничать с Германией в области энергетической безопасности. "Чешская Республика стратегически заинтересована в том, чтобы иметь возможность использовать мощности (немецких терминалов), я имею в виду, в частности, терминал в Лубмине. Это место выгодно для нас, поскольку оно связано с энергетической инфраструктурой Чехии", — сказал Фиала.

"Чешская Республика готова участвовать в эксплуатации этого терминала, мы заинтересованы в получении достаточных мощностей. Сегодня я договорился с канцлером, что уже в следующем отопительном сезоне газ может поступать отсюда в Чехию", — уточнил он.

После встречи с Шольцем, которая состоялась в кулуарах экономического саммита WELT, премьер-министр написал в Твиттере, что возможность использования немецких терминалов — это еще один шаг к укреплению энергетической безопасности Чехии. Германия уже ввела в эксплуатацию три плавучих терминала СПГ.

Источник: seznamzpravy.cz

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