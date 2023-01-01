Судьбоносный день для Чехии: так Бабиш или Павел?

Сегодня и в субботу чешские избиратели будут принимать решение о том, кто станет четвертым президентом Чехии: Петр Павел, бывший представитель чешской армии и НАТО, или Андрей Бабиш, председатель движения ANO и бывший премьер-министр. Избирательные бюллетени для второго тура будут выдаваться на избирательном участке до начала процедуры голосования.

Две недели назад Павел победил в первом туре, набрав 1,98 млн голосов и обойдя Бабиша приблизительно на 23 000 голосов. Выбирать Павела рекомендовали, в частности, четыре кандидата, не вышедшие в лидеры в ходе первого тура, включая бывшего ректора Университета Менделя в Брно Дануше Нерудову, а также сенаторов Павела Фишера и Марека Хильшера. Бабиш получил поддержку от покидающего пост президента Милоша Земана, непарламентской Коммунистической партии Чехословакии и Trikolor.

Любой из 8,25 млн избирателей может проголосовать на почти 15 000 избирательных участках. По данным Министерства внутренних дел, в выборах также смогут принять участие 3 779 впервые голосующих избирателей, которые достигли или достигнут совершеннолетия после первого тура, в период с 15 по 28 января. Традиционно ожидается, что в течение дня проголосуют оба кандидата, а также действующий президент, главы правительства и парламентских палат и руководители парламентских партий.

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Голосование будет проходить с 14:00 до 22:00 сегодня и с 08:00 до 14:00 в субботу. Затем члены избирательной комиссии начнут подсчет голосов на каждом из 14 866 участков. Общие результаты, которые будут постоянно публиковаться Чешским статистическим управлением на сайте выборов, станут известны в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков.

Источник: ceskenoviny.cz

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