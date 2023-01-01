Президентом Чехии стал Петр Павел

​Генерал Петр Павел победил во втором туре президентских выборов в Чехии. После подсчета 100% голосов избирателей поддержку Петру Павлу выразили 58,3% граждан Чехии. Его соперник — бывший премьер-министр Чехии и председатель движения ANO Андрей Бабиш — набрал около 41,7%.

Второй тур выборов президента проходил в Чехии 27 и 28 января. Избирательные участки закрылись в субботу в 14:00 и сразу начался подсчет голосов. Явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 70%.

Петр Павел выигрывал с самого начала подсчета голосов во втором туре даже в тех регионах, где его в первом туре опережал Бабиш. Победа Петра Павла была предсказана уже через полчаса после закрытия избирательных участков моделями, созданными с помощью искусственного интеллекта, а впоследствии стала очевидной из данных Чешского статистического управления.

Источник: novinky.cz

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