Президентом Чехии стал Петр Павел

Второй тур выборов президента проходил в Чехии 27 и 28 января. Избирательные участки закрылись в субботу в 14:00 и сразу начался подсчет голосов. Явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 70%.
Петр Павел выигрывал с самого начала подсчета голосов во втором туре даже в тех регионах, где его в первом туре опережал Бабиш. Победа Петра Павла была предсказана уже через полчаса после закрытия избирательных участков моделями, созданными с помощью искусственного интеллекта, а впоследствии стала очевидной из данных Чешского статистического управления.
Источник: novinky.cz
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