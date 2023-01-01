Андрей Бабиш признал свое поражение на выборах: «Забудьте о Бабише». «Попробуйте жить без Бабиша»

Андрей Бабиш, проигравший кандидат в президенты, прокомментировал результаты второго тура выборов, в котором он потерпел поражение, набрав 41,7% голосов избирателей. Президентом Чехии стал Петр Павел, получиший 58,3% голосов.

"Поздравляю г-на Петра Павла с победой. Я принимаю поражение, я поздравляю его с тем, что он станет следующим президентом Чешской Республики", - сказал Бабиш после прибытия в предвыборный штаб.

Он добавил, что хотел бы, чтобы Павел стал президентом всех. "Чтобы бороться за их интересы", - сказал Бабиш.

Он также попросил всех своих сторонников смириться с тем, что он проиграл выборы. И он поблагодарил своих избирателей за поддержку. "Мы добились хорошего результата. Это больше, чем результат Spolu и PirSTANu на последних парламентских выборах", - добавил он.

Бабиш также намекнул, что движение ANO продолжит свою работу. Что с ним будет дальше, решится на заседании руководства движения 8 февраля.

"Я желаю вам мира без Бабиша. Забудьте о Бабише. Попробуйте жить без Бабиша. Перестаньте просыпаться утром с ненавистью к Бабишу и засыпать с ней", - сказал он.

"Теперь я помолчу", - закончил он свою речь.

Источник: novinky.cz

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