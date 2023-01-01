Победа либеральной демократии, пишут зарубежные СМИ о выборах президента в Чехии

​Зарубежные СМИ пишут об итогах президентских выборов в Чехии. Агентство Bloomberg описывает результат как победу бывшего генерала НАТО над экс-премьером-популистом, воевавшим с Евросоюзом.

«Бывший генерал НАТО, обещавший непоколебимую поддержку Украине, станет следующим президентом Чехии после убедительной победы над экс-премьером-миллиардером», — сообщает Bloomberg во вступлении к статье.

Кандидата от движения ANO издание изображает популистом, воевавшим с ЕС во время своего премьерства. Победа Павела в свою очередь «могла бы укрепить единство Запада против российской агрессии».

Агентство Reuters также подчеркивает яркую прозападную ориентацию Павла. Euronews представляет Петра Павла как полиглота и героя войны.

The Washington Post отмечает, что должность президента в Чешской Республике является главным образом церемониальной.

Британская газета Guardian пишет на передовице: «Победа либеральной демократии над олигархическим популизмом».

«Результат представляет собой личную реабилитацию прозападного Павела и унизительное поражение для Бабиша, миллиардера и олигарха, который провел безжалостную кампанию, направленную на то, чтобы изобразить противника разжигателем войны, а сам стал жертвой клеветы и угроз», — говорится в статье.

Французская газета Le Figaro объясняет местной публике: «Победитель заменит Милоша Земана, неоднозначного политика, имевшего тесные связи с Москвой перед тем, как он изменил свою позицию после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года».

Польская газета Gazeta Wyborcza вспоминает первого президента Чехии и спрашивает: «Вернется ли Чехия после победы Павела к “правде и любви” Гавела в политике?»

Источник: novinky.cz