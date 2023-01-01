Завсегдатаи пивных выбрали генерала, отношения не изменятся, пишут в России о новом президенте Чехии

​Российские СМИ, в частности, указывают на военное прошлое избранного президента Петра Павла в сообщениях об итогах президентских выборов. По их мнению, от прозападно настроенного главы государства нельзя ожидать изменения отношений с Россией.

Портал kommersant.ru указал, что Павел — профессиональный военный и сын офицера. «Он служил в военной разведке, в миротворческой миссии ООН в Югославии и в Министерстве обороны», — написало издание, добавив, что критики генерала «утверждали, что он может втянуть Чехию в войну».

Сайт «Правда.ру» заявил, что «Андрей Бабиш представлял чехов, которые не видят в Российской Федерации угрозы, а их было много, около 2,4 миллиона».

Правительственная «Российская газета» подчеркнула, что чешское государство в течение следующих пяти лет будет возглавлять генерал в отставке. «Кажется, граждане Чехии хотели видеть в главной государственной функции совершенно новое лицо, не запятнанное коррупционными скандалами и не связанное с популистскими обещаниями. Возможно, на результаты выборов повлияло и военное прошлое Петра Павла: в смутное время завсегдатаи чешских пивных решили, что с генералом во главе у них будет более спокойная жизнь», — пишет Владимир Снегирёв, корреспондент «РГ» в Праге.

Приход «прозападного Павла, ярого сторонника НАТО и ЕС, который настаивает на увеличении помощи Украине, мало что изменит в и без того натянутых российско-чешских отношениях», — полагает издание «Московский комсомолец».

В интервью агентству ТАСС в воскресенье эксперт Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко также заявил, что на неожиданные повороты с Павлом рассчитывать не приходится. «Маловероятно, что его избрание положительно скажется на отношениях с Российской Федерацией, потому что Чехия является частью системы противостояния с Россией, реализуемой западным блоком», — сказал он. Однако он признает, что политика Чехии в отношении Российской Федерации будет прагматичной. «Его взгляд будет прагматичным, как и подобает солдату, но рассчитывать на потепление, какие-то уступки России точно не стоит».

По словам Пивоваренко, Чехия будет следовать генеральной линии Запада. «В то же время Чехия осознает свой интерес, но сегодня он проявляется в продвижении максимально антироссийской линии», — утверждает Пивоваренко.

Источник: novinky.cz

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