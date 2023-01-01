Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Завсегдатаи пивных выбрали генерала, отношения не изменятся, пишут в России о новом президенте Чехии

Завсегдатаи пивных выбрали генерала, отношения не изменятся, пишут в России о новом президенте Чехии

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
30 января
08:26
613
​Российские СМИ, в частности, указывают на военное прошлое избранного президента Петра Павла в сообщениях об итогах президентских выборов. По их мнению, от прозападно настроенного главы государства нельзя ожидать изменения отношений с Россией.

Завсегдатаи пивных выбрали генерала, отношения не изменятся, пишут в России о новом президенте Чехии

Портал kommersant.ru указал, что Павел — профессиональный военный и сын офицера. «Он служил в военной разведке, в миротворческой миссии ООН в Югославии и в Министерстве обороны», — написало издание, добавив, что критики генерала «утверждали, что он может втянуть Чехию в войну».

Сайт «Правда.ру» заявил, что «Андрей Бабиш представлял чехов, которые не видят в Российской Федерации угрозы, а их было много, около 2,4 миллиона».

Правительственная «Российская газета» подчеркнула, что чешское государство в течение следующих пяти лет будет возглавлять генерал в отставке. «Кажется, граждане Чехии хотели видеть в главной государственной функции совершенно новое лицо, не запятнанное коррупционными скандалами и не связанное с популистскими обещаниями. Возможно, на результаты выборов повлияло и военное прошлое Петра Павла: в смутное время завсегдатаи чешских пивных решили, что с генералом во главе у них будет более спокойная жизнь», — пишет Владимир Снегирёв, корреспондент «РГ» в Праге.

Приход «прозападного Павла, ярого сторонника НАТО и ЕС, который настаивает на увеличении помощи Украине, мало что изменит в и без того натянутых российско-чешских отношениях», — полагает издание «Московский комсомолец».

В интервью агентству ТАСС в воскресенье эксперт Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко также заявил, что на неожиданные повороты с Павлом рассчитывать не приходится. «Маловероятно, что его избрание положительно скажется на отношениях с Российской Федерацией, потому что Чехия является частью системы противостояния с Россией, реализуемой западным блоком», — сказал он. Однако он признает, что политика Чехии в отношении Российской Федерации будет прагматичной. «Его взгляд будет прагматичным, как и подобает солдату, но рассчитывать на потепление, какие-то уступки России точно не стоит».

По словам Пивоваренко, Чехия будет следовать генеральной линии Запада. «В то же время Чехия осознает свой интерес, но сегодня он проявляется в продвижении максимально антироссийской линии», — утверждает Пивоваренко.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
30 января
09:38
112
Рынок недвижимости
Отдельная комната, общая кухня. Чехи стали чаще выбирать совместное жилье
Assets
29 января
14:51
1029
Экономика
В Чехии делали ставки во время выборов президента, общая сумма превысила полмиллиарда крон
Assets
29 января
14:32
1206
Общество
В Карловых Варах горело здание международного аэропорта
Assets
29 января
12:06
9151
Жизнь
5 ошибок иностранцев в Чехии при покупке страховки. Как не терять деньги, рассказала Оксана Мансурова
Последние новости:
Assets
29 января
14:51
1029
Экономика
В Чехии делали ставки во время выборов президента, общая сумма превысила полмиллиарда крон
Assets
29 января
14:32
1206
Общество
В Карловых Варах горело здание международного аэропорта
Assets
29 января
10:41
656
Общество
ФОТО: в Злинском зоопарке родился детеныш тапира
Assets
28 января
19:11
2764
Политика
Победа либеральной демократии, пишут зарубежные СМИ о выборах президента в Чехии
Assets
28 января
17:15
2226
Политика
Андрей Бабиш признал свое поражение на выборах: «Забудьте о Бабише. Попробуйте жить без Бабиша»
Assets
28 января
15:41
3693
Политика
Президентом Чехии стал Петр Павел
Assets
27 января
21:15
917
Экономика
В прошлом году число индивидуальных предпринимателей в Чешской Республике сократилось
Assets
27 января
14:01
1376
Общество
В Чехии водитель с 3,5 промилле алкоголя в крови попал в аварию, в машине был ребенок
Assets
27 января
12:50
1769
Общество
С 28 января в Праге будет временно закрыто движение трамваев в районе Мала-Страна
Assets
27 января
11:30
1839
Общество
В пражском зоопарке умер слоненок


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес