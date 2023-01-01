ФОТО: Петр Павел и одиннадцать бывших президентов

Томаш Гарриг Масарик (1918-1935)
Эдвард Бенеш (1935-1938 и 1945-1948)
Эмиль Гаха (1938-1945)
Клемент Готвальд (1948-1953)
Антонин Запотоцкий (1953-1957)
Антонин Новотны (1957-1968)
Людвик Свобода (1968-1975)
Густав Гусак (1975-1989)
Вацлав Гавел (1989-2003)
Вацлав Клаус (2003-2013)
Милош Земан (2013-2023)
Петр Павел (2023)
Источник: seznamzpravy.cz
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