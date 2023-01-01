ФОТО: Петр Павел и одиннадцать бывших президентов

Давайте вместе вспомним всех президентов Чехословакии и Чехии, которые были до генерала.

Томаш Гарриг Масарик (1918-1935)





Эдвард Бенеш (1935-1938 и 1945-1948)





Эмиль Гаха (1938-1945)

Клемент Готвальд (1948-1953)

Антонин Запотоцкий (1953-1957)

Антонин Новотны (1957-1968)

Людвик Свобода (1968-1975)





Густав Гусак (1975-1989)

Вацлав Гавел (1989-2003)

Вацлав Клаус (2003-2013)

Милош Земан (2013-2023)

Петр Павел (2023)

Источник: seznamzpravy.cz

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