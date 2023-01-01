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«Администрация президента Чехии вела деятельность в серой зоне»: Петр Павел не исключает возбуждения уголовного дела

«Администрация президента Чехии вела деятельность в серой зоне»: Петр Павел не исключает возбуждения уголовного дела

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
01 февраля
08:34
961
Избранный президент Чехии Петр Павел рассматривает возможность возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью Администрации президента под управлением Вратислава Минаржа и Мартина Неедлы.

«Администрация президента Чехии вела деятельность в серой зоне»: Петр Павел не исключает возбуждения уголовного дела

По его словам, на Пражском Граде необходимо провести генеральный аудит, так как деятельность чиновников зачастую находилась в «серой зоне, если не на грани закона». 

Вновь избранный президент Чехии Петр Павел намерен предпринять соответствующие меры в ближайшие дни. «На этой неделе у меня будет встреча с главой Высшего контрольного ведомства (NKÚ), мы также обсудим аудит», — отметил Павел.

Проверка, которая по закону должна состояться до инаугурации 9 марта, по его словам, может оказаться недостаточной. Речь идет о возможном возбуждении уголовного дела. «Глубокая чистка необходима во всех областях. Реальность хуже, чем я себе представлял», — отметил он.

В частности, он имел в виду «то, как управлял офисом Вратислав Минарж, и деятельность Мартина Неедлы, и все это в значительной степени с ведома Милоша Земана».

«Очевидно, что администрация президента перестала выполнять свое предназначение, она давно утратила всякую рефлексию в отношении прозрачности деятельности высокого государственного поста. Там в значительной степени осуществляли собственную деятельность, часто в серой зоне, если не прямо за гранью закона», — подчеркнул он.

Подробности он не сообщил. «Я узнаю то, чего раньше не знал. Я пока сохраню это при себе. Мне бы не хотелось транслировать это, но мы скоро узнаем», — заявил он.

В последние годы правления Земана в администрации президента было совершено несколько правонарушений. Стоит упомянуть о незаконном уничтожении секретных документов, включая отчет о расследовании взрыва склада боеприпасов во Врбетице.

Источник: novinky.cz

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