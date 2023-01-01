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Петр Павел: НАТО следует рассмотреть вопрос о поставке истребителей Украине

Петр Павел: НАТО следует рассмотреть вопрос о поставке истребителей Украине

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
02 февраля
10:41
91
​Страны НАТО должны серьезно рассмотреть возможность отправки истребителей в Украину. Избранный президент Чехии Петр Павел сказал об этом в интервью радиостанции Deutsche Welle.

Петр Павел: НАТО следует рассмотреть вопрос о поставке истребителей Украине

"Мы должны предоставить Украине любую помощь, которая позволит им выиграть конфликт, восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Должны ли это быть истребители? Я думаю, что мы должны рассмотреть этот вопрос очень серьезно", — сказал он.

В то же время он отметил, что доставка самолетов является сложным с логистической точки зрения мероприятием, требующим как минимум шестимесячной подготовки.

"Мы должны поддерживать Украину, потому что это в наших жизненных интересах. Если мы прекратим военную помощь, Россия, вероятно, победит, и это будет нашим поражением", - добавил избранный президент.

Радиостанция Deutsche Welle напомнила, что Павел победил популистского миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша в гонке за президентское кресло.

На вопрос, как лучше всего противостоять популизму, Павел ответил, что путем последовательного информирования общественности и представления ситуации в истинных красках. "Изображать все в розовом цвете - это приятно слушать, но это не приводит к нужному нам эффекту", - сказал Павел.

Источник: novinky.cz

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