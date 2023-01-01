Петр Павел: «Больше смелости. Запад должен послать Киеву все, кроме ядерного оружия»

​В интервью французскому агентству AFP избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что союзникам следует проявлять больше мужества в поддержке Украины. Поэтому он предлагает Западу направить в Киев все имеющееся оружие, кроме ядерного арсенала.

«Когда речь идет об обычном вооружении, я действительно не вижу причин для ограничений. Без бронетехники, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и дальнобойных ракетных комплексов, а в перспективе, возможно, даже без сверхзвуковой авиации Украине действительно не справиться с таким сложным противником», — сказал Павел.

«Нужно больше смелости, потому что некоторые страны несколько сдержанно относятся к поставкам современного оружия. Если мы займем единую позицию, это даст нам наилучшие шансы на успех», — цитирует Павела агентство AFP.

61-летний избранный президент Чешской Республики уже дал интервью нескольким иностранным СМИ, включая британские BBC и Financial Times. Иностранные журналисты в основном спрашивают его о международной политике, и AFP не стало исключением.

В интервью Павел повторил, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС после окончания войны и вывода российских войск. «Это будет только вопрос политической воли, потому что с точки зрения согласия в ценностях, долгосрочных стратегических интересов и с точки зрения технической совместимости между армиями НАТО и Украины последняя уже выполнила условия», — сказал Павел, добавив, что «украинская армия станет с учетом продолжающегося конфликта самой опытной и подготовленной армией в Европе».

По словам Павела, конфликт в Украине может закончиться только в том случае, если Россия покинет ее территорию, будут мирные переговоры, возмещение ущерба, послевоенное восстановление страны, а «военные преступления будут расследоваться в рамках закона».

Однако, по словам Павела, союзники Киева могут способствовать физическому прекращению боевых действий, только продолжая военную помощь и «очень последовательно применяя санкции против России».

«Только так Россия может осознать, что действовала вопреки нормам и что в цивилизованном мире XXI века даже такая большая страна, как Россия, не может в своих действиях игнорировать нормы функционирования мирового сообщества», — сказал Павел.

Источник: novinky.cz

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