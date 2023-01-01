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Кто выйдет на пенсию в 68 лет? Власти Чехии готовятся повысить пенсионный возраст

Кто выйдет на пенсию в 68 лет? Власти Чехии готовятся повысить пенсионный возраст

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
06 февраля
16:00
392
«Без реформы будет нечем оплачивать пенсии», — заявила Маркета Пекарова-Адамова (TOP 09) в воскресенье. Поэтому она, как и Министерство труда и социальных дел, допускает рост пенсионного возраста. Однако, по ее словам, на пенсию в 68 лет будут выходить только люди, которым сейчас меньше 40 лет.

Кто выйдет на пенсию в 68 лет? Власти Чехии готовятся повысить пенсионный возраст

«Тема пенсионной реформы была полностью проигнорирована предыдущими правительствами, и мы не можем сохранить систему в таком виде. Иначе мы постепенно дойдем до того, что у нас не останется денег на пенсии», — сказала Пекарова в эфире CNN Prima News.

Таким образом, она подтвердила заявление министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), который в последние дни говорил о повышении пенсионного возраста до 68 лет.

«Если мы повысим пенсионный возраст, это коснется моего поколения и тех, кто младше. Как раз тех, кого это сейчас беспокоит наиболее сильно, изменения не затронут», — сказала Пекарова.

Она подчеркнула, что это лишь один из аспектов планируемой пенсионной реформы. «Мы работаем над ней. Повышение пенсионного возраста мы поддерживаем. Мы хотим, чтобы у молодых поколений тоже были пенсии», — пояснила она.

 

Радим Фиала: Я бы посмотрел на то, как вы в 68 лет работаете на заводе

Оппозиционному SPD предложение не нравится. Радим Фиала, глава парламентского клуба SPD, заявил в воскресенье, что хотел бы посмотреть на Пекарову-Адамову в 68 лет на обувном предприятии или на автомобильном заводе.

«Да вы даже нагнуться не сможете», — сказал он ей.

В ответ на это Пекарова-Адамова сказала, что есть и другие варианты выхода на пенсию, в том числе досрочный. «Также необязательно оставаться в одной профессии всю жизнь», — добавила она.

В Чешской Республике пенсионный возраст сейчас составляет 65 лет. Один из вариантов, рассматриваемых Министерством труда и социальных вопросов, заключается в том, чтобы повысить пенсионный возраст до 68 лет в период с 2034 по 2070 год.

 

Источник: novinky.cz

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