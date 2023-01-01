Представитель Чехии при НАТО: Россия потрясена тем, что делает Чехия в последние месяцы

​Согласно предупреждениям военных экспертов и сотрудников разведки, Россия готовится к крупному наступлению в Украине. Окажет ли это решающее влияние на дальнейший ход войны? И как Запад может продолжать помогать? На эти и другие вопросы отвечает представитель Чехии при НАТО Якуб Ландовски.

Украина столкнулась с очередной серией авиаударов российских войск. В пятницу, 10 февраля, по всей стране прозвучали сирены. Сообщения о взрывах поступали из Киева, Кривого Рога, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областей. По данным украинских властей, Москва также запустила беспилотники иранского производства на территорию Украины вечером 9 февраля.

По времени это совпало с окончанием чрезвычайного саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе, на котором также лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российской агрессии против Украины. Он попросил государственных деятелей ЕС ускорить поставку оружия, включая истребители, а также чтобы 27 стран начали переговоры о вступлении Украины в Европейский союз в конце этого года. В основном он получил обещания о дальнейшей поддержке без конкретных обязательств.

– Как развивается военный конфликт в Украине с точки зрения НАТО? Какую еще помощь Запад может предложить Киеву? И отправят ли страны НАТО истребители?

– На данный момент ситуация сбалансирована. Что касается курса, то одна сторона выдержала, а другая, должно быть, недовольна тем, что она не смогла достичь своих целей. И сторона, которая потерпела неудачу, — это Российская Федерация. Сейчас мы находимся на этапе, когда украинское продвижение, которое заключалось в возвращении более 50% оккупированной территории под контроль Украины, застопорилось. Бои действительно очень ожесточенные, ситуация непрозрачная. Территориальные завоевания России пока не столь значительны, но необходимо учитывать огромное количественное превосходство Российской Федерации. Это тысячи и тысячи танков, бронетранспортеров, орудий. Солдаты в большом количестве, хотя и плохо обученные. Это также своего рода битва между количеством и качеством.

Нападение со стороны Беларуси сейчас кажется маловероятным. Однако нельзя исключать, что ожидается атака вдоль направления этого фронта, как это происходит на востоке Украины.

Конфликт был статичным в течение последних нескольких недель. Российское наступление может его подстегнуть, но я все же предполагаю, что украинская оборона способна компенсировать количество качеством, а также современными системами, поставляемыми с Запада.

– То есть вы не боитесь, что может произойти какой-то серьезный разворот?

– Россия, конечно, попытается. К сожалению, ситуация в России постепенно меняется. Она действительно начинает понимать, где находятся ее пределы, и подготовка ее солдат также улучшается. Давайте не будем недооценивать Россию. (...) Также важно, как мы сможем снабжать украинцев, потому что этот год все военные эксперты называют годом логистики. Это определит исход конфликта.

– Улучшилось ли положение России?

– Скорее, она усвоила урок. (...) Россия восприняла основной опыт, она частично изменила то, как действуют солдаты. Подход, которого иногда придерживаются люди в Чехии, в смысле «давайте прекратим ввозить туда оружие, и конфликт закончится», ошибочен. Потому что некоторые виды оружия, например противовоздушная оборона, защищают гражданское население и предотвращают гибель невинных людей. Очевидно, что это оружие деэскалирует ситуацию, потому что Россия не может использовать свои военно-воздушные силы. А военно-воздушные силы Российской Федерации почти на 90% не затронуты конфликтом, это большая угроза. Если бы Россия могла использовать воздушную мощь и превосходство в воздухе, конфликт выглядел бы совсем иначе.

– Президент Украины Владимир Зеленский в эти дни совершает поездки по Европе, продолжая призывать европейских государственных деятелей сохранить западную помощь Украине. Как страны — члены Организации Североатлантического договора должны отнестись к этому запросу?

– В целом то, что потребуется для защиты Украины, в итоге будет доставлено в зону конфликта. Более конкретный ответ будет получен в следующий вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На данный момент истребителей там еще нет. Помимо противовоздушной обороны, существует требование мобильности сил на поле боя, поэтому нужны танки, бронетранспортеры. В настоящее время реализуется несколько проектов. Я полагаю, что в итоге могут быть и истребители. Однако у Чехии их нет, и Соединенные Штаты сыграют в этом важную роль.

Поездка Зеленского очень своевременна. Это мастерский ход украинской дипломатии, потому что необходимость в ней назрела. (...) И поездка направлена именно на это, включая выбор стран: благодарность Великобритании, посещение Франции, знакомство с Германией. Эти страны играют ключевую роль в том, как Европа будет оказывать помощь. А затем выступление в Европейском парламенте. Все это, безусловно, направлено на ускорение действий в поддержку Украины.

– В июне должен состояться саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе. Вступят ли там Швеция и Финляндия в НАТО?

– Я по-прежнему настроен оптимистично. Я считаю, что это произойдет. Этому будут предшествовать два важных решения. Решение венгерского парламента, которое ожидается в этом или следующем месяце. И решение турецкого парламента, которое ожидается после выборов в мае. (...) Речь действительно идет об интересах всего альянса, наша оборона и безопасность улучшатся с присоединением Швеции и Финляндии. Я ожидаю, что этот вопрос будет решен к дате Вильнюсского саммита, не позднее середины июля этого года.

Кстати, это должен быть первый саммит Организации Североатлантического договора, в котором примет участие новоизбранный президент Петр Павел в качестве главы государства Чешской Республики.

Я думаю, что Россия была удивлена спонтанной помощью Украине в первые месяцы конфликта, когда Европа приняла волну украинских беженцев, и тем фактом, что ни чешское, ни европейское общество не развалилось в результате цен на газ, электричество и т. д.

Россия потрясена тем, что делает Чешская Республика в последние месяцы и годы. Возможно, это удивительно, потому что на самом деле нас, как и украинцев или белорусов, считали тонкими ветвями великого славянского дуба, которые всегда подчиняются Москве. (...) Все должны понимать, что Россия — оккупационная держава. Я надеюсь, что уверенность без страха поможет Европе и миру не только пережить этот кризис, но и восстановить на его фундаменте работоспособную систему правил, от которой мы все выиграем. Без правил ничего не будет работать. И эти правила находятся под серьезной угрозой из-за поведения России.

Источник: seznamzpravy

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