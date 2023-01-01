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Заместитель главы МИД Чехии: время высылать российского посла еще не пришло

Заместитель главы МИД Чехии: время высылать российского посла еще не пришло

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
12 февраля
18:46
197
МИД считает, что время для выдворения российского посла из Чехии еще не пришло. Об этом сегодня в эфире Чешского телевидения в программе Otázky Václava Moravce заявил заместитель Министерства иностранных дел (МИД) Чехии Мартин Дворжак. Страны Балтии приступили к высылке российского посла и в то же время призвали своих союзников сделать то же самое.

Заместитель главы МИД Чехии: время высылать российского посла еще не пришло

Дворжак напомнил, что Чехия предприняла одну из самых жестких мер против российской дипломатии в прошлом, когда значительно сократила количество российских дипломатов в пражском посольстве. «Вопрос о высылке посла настолько деликатный и такого серьезного масштаба, что мы все еще чувствуем, что еще не пришло время применить самое тяжелое оружие», — сказал он. По его словам, Россия еще может делать такие вещи, которые потребуют более сильного ответа, чем то, как до сих пор реагировала чешская дипломатия. Даже бывший министр иностранных дел Любомир Заоралек не согласился выслать посла.

В ходе дебатов Дворжак признал, что «заделывание» дыр в антироссийских санкциях в Европе могло бы пройти быстрее. Например, он указал на одну из соседних с Россией закавказских стран, с которой внешняя торговля Чехии за последний год удвоилась. Он не исключил, что это произошло из-за обхода санкций. Он не хотел раскрывать название страны. Он указал, что компании, привыкшие вести бизнес в этих регионах, в то же время привыкли к обману, обходу правил и взяточничеству. «Вероятно, мы не сможем избежать этого, если не будет воли соответствующих правительств, а ее, вероятно, не существует», — сказал он. Но он отрицал, что санкции не сработают.

В программе Заоралек раскритиковал тот факт, что избранный президент Петр Павел внешне сотрудничает с бывшим послом Петром Коларжем. Ему мешает работа в американской юридической фирме Squire Patton Boggs, которая, по его словам, в прошлом, например, помогала российскому Газпромбанку обходить санкции. Ссылаясь на свой личный опыт общения с Коларжем и свое мнение, Дворжак отверг опасения, что Коларж через Павла «затащит Чехию обратно в Россию и Китай».

Портал Seznam Zprávy сообщил в пятницу, что посол Чехии в ЕС Ярослав Зайичек должен помочь Павлу на его «важном дипломатическом посту» в президентской канцелярии. Как сообщает Чешское телевидение, Зайичек станет директором внешнеполитического отдела аппарата президента, а посол в Беларуси Томаш Перницкий возглавит должность директора протокола. Дворжак отказался подтвердить или опровергнуть это. Он сообщил, что «переговоры об использовании некоторых чешских дипломатов» в кабинете Павла продолжаются и близятся к завершению.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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