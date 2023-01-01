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Павел после встречи с Земаном: «Я попросил его не принимать никаких серьезных решений»

Павел после встречи с Земаном: «Я попросил его не принимать никаких серьезных решений»

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
13 февраля
13:53
430
​Утром 13 февраля уходящий президент Чехии Милош Земан и его преемник Петр Павел встретились в Ланском замке, чтобы обсудить вопросы передачи полномочий. Инаугурация состоится в начале марта. Павел попросил Земана до этого момента не принимать серьезных решений.

Павел после встречи с Земаном: «Я попросил его не принимать никаких серьезных решений»

«Рад, что встреча состоялась, хоть и с некоторым опозданием, но это не умаляет практичности и дружелюбия. Мы все обсудили, у нас были разные мнения по некоторым вещам, мы смогли вежливо их высказать и разойтись», — сказал после встречи избранный президент Петр Павел.

По его словам, Земан хотел поговорить о мнениях об итогах выборов или о полномочиях президента, избранного прямым голосованием. «Он видел определенную дилемму, быть ли президентом только для того, чтобы реализовывать то, что предлагает парламент, или быть игроком, который может привнести что-то свое в процесс», — сказал он.

Они также обсудили сомнения Павла в отношении функционирования Администрации Президента Республики, который Павел давно критикует и хотел, например, провести проверку в ведомстве. По словам Павла, Земан удовлетворит просьбу о предоставлении протоколов расследования Верховной контрольной палаты.

Новоизбранный президент Павел также попросил Земана не принимать сейчас серьезных решений. Ранее предполагалось, что Земан все же может назначить нового председателя Конституционного суда, хотя срок его полномочий истечет через несколько месяцев после инаугурации Павла. Однако Земан пообещал премьер-министру Петру Фиалу (ODS), что не будет этого делать. Теперь Земан повторил это, но «подчеркнул», что по некоторым юридическим заключениям он имеет на это право.

Также была просьба о большем сотрудничестве от президентской канцелярии во главе с Вратиславом Минаржем к будущему руководителю Яне Вограликовой, например, в отношении кадрового состава или необходимых документов.

Павел пригласил уходящего президента Земана на свою инаугурацию.

Пятилетний срок полномочий президента Милоша Земана заканчивается 8 марта, на следующий день состоится инаугурация новоизбранного президента Петра Павла. В конце января он одержал победу во втором туре президентских выборов над своим оппонентом, главой движения ANO Андреем Бабишем, набрав рекордное количество голосов — более 3,35 млн.

После своего избрания Павел задал достаточно высокий темп работы, встретился с рядом экспертов и дал десятки интервью чешским и зарубежным СМИ. На прошлой неделе он был в отпуске. Помимо встречи с Земаном, на этой неделе он также планирует отправиться в Карловарский край.

Источник: novinky.cz

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