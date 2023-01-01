Сенат Чехии назвал Россию угрозой мировой безопасности из-за вторжения в Украину

​Российская Федерация представляет собой самую значительную угрозу глобальной безопасности, считает Сенат Чехии. В резолюции Сенат поддержал усилия правительства по созданию международного трибунала по преступлениям агрессии, совершенным высшими должностными лицами России, по укреплению обороноспособности Украины и усилению защиты Чешской Республики от российской угрозы.

«Сенат считает Россию самой значительной угрозой чешской, европейской и глобальной безопасности и поэтому призывает правительство принять меры для защиты республики», - говорится в постановлении верхней палаты парламента, которое также призывает кабинет министров пересмотреть отношения с Россией. «Пока Россия продолжает военные действия на территории суверенного государства и оккупирует международно признанную территорию Украины, нет причин менять нашу позицию», — отметил Сенат.

Основой для пересмотра отношений с Россией должно стать то, что Россия является агрессором, дестабилизирующим Европу, считает председатель Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Павел Фишер. Главной задачей, по словам Фишера, является поддержание совместных действий союзников в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

Председатель сенатского комитета также указал на сообщение эстонской контрразведки, согласно которому Россия готова повысить ставки, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Кроме того, секретная служба балтийской страны предупредила, что Россия движется к полной диктатуре и что в российской правящей элите на первый план выходит еще более радикальная фракция, чем раньше.

Фишер сказал, что хотя России не удается добиться решающего прорыва на фронте, в некоторых областях она продвигается вперед. «Началась война на истощение, и как долго она продлится, оценить очень трудно», — отметил он.

Согласно резолюции верхней палаты, Россия нарушает Устав ООН, что «расшатывает легитимность Российской Федерации» в этой организации и во всей международной системе ООН.

По мнению верхней палаты, кабинет министров должен поддерживать не только российское, но и белорусское гражданское общество. В заключении Сената по Беларуси говорится, что территория этого государства используется Россией для нападений на Украину и что высшие должностные лица белорусского режима таким образом «становятся соучастниками преступления агрессии».

В своей резолюции по Беларуси Сенат рекомендовал правительству ввести санкции против сотрудников репрессивных сил белорусской тайной полиции, КГБ и ГУБОПиК, и объявить их организациями, поддерживающими терроризм. ГУБОПиК расшифровывается как Белорусское главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которое, помимо прочего, занимается преследованием лидеров оппозиции.

Ожидается, что в ближайшее время Сенат Чехии прокомментирует возможное участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы не можем делать вид, что речь идет только о спорте и что политика не имеет никакого отношения к спорту», — подчеркнул Фишер. Повторная встреча сенаторов состоится 8 марта.

Источник: ceskenoviny.cz