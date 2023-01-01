Петр Павел: «Я больше не уверен, что Россия не пойдет на конфликт с НАТО»

«Я не уверен в том, что Россия и Беларусь не могли бы начать конфликт с НАТО или применить ядерное оружие», – заявил избранный президент Чешской Республики Петр Павел во время посещения Карловарского края.

«Возможно, два года назад я бы сказал, что скорее всего нет, но после того, как год назад эти страны начали вторжение в Украину, то я уже не уверен», – сказал Павел, отвечая на вопрос одного из учеников гимназии, считает ли он, что Россия может пойти на прямой конфликт с НАТО.

Вторжение в Украину Россия начала 24 февраля 2022 года. Украинцы отбиваются от превосходящих сил агрессора благодаря помощи Запада.

«Российское руководство, но, к сожалению, и все манипулируемое общество, проявило огромную степень самообмана, потому что они искренне верили, что российская армия - самая лучшая и самая сильная в мире, а Украина не является государством, способным постоять за свои интересы. И они также верили, что Запад не способен собраться вместе, что он настолько разделен своими собственными интересами, что не сможет объединиться и создать противовес России», - подчеркнул Павел, который в прошлом занимал должности начальника штаба чешской армии и председателя военного комитета НАТО.

«Исходя из этого, я не уверен, что Россия не сможет пойти на что-то еще более безумное, будь то конфронтация с таким сильным противником, как НАТО, или, может быть, еще хуже - решение применить ядерное оружие», - добавил избранный президент, добавив, что риск «очевидно существует».

Он объяснил студентам, что именно поэтому реакция западных стран иногда бывает слишком осторожной на первый взгляд. «Потому что все понимают, что любой неверный шаг может означать фатальную проблему», - отметил он, добавив, что у России тысячи ядерных боеголовок.

«Мы должны подходить к этому очень деликатно, но при этом четко дать понять, что у нас есть некоторые "красные линии", за которые мы просто не собираемся заходить, и дать понять России, что силовыми методами невозможно добиться никакого результата. Единственный путь - прекратить военные действия, сесть за стол переговоров», - подчеркнул он.

Затем Павел сказал старшеклассникам, что в России жизнь имеет гораздо меньшую ценность и что руководство страны способно жертвовать людьми по «абсолютно бессмысленным причинам».

Школьники также спросили избранного президента, должна ли Россия или Беларусь участвовать в Олимпийских играх. «Государство, которое ведет себя как военный преступник, не только не должно участвовать в Олимпиаде, но и не должно участвовать ни в каких соревнованиях мирового уровня, а также в региональных соревнованиях», - ответил Павел.

Источник: novinky.cz

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