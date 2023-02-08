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Петр Павел объяснил слова, которые расстроили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

Петр Павел объяснил слова, которые расстроили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 февраля
11:15
1784
Украине нужно оказать максимальную помощь, но реалистично и не полагаясь на надежду или веру, заявил избранный президент Чехии Петр Павел во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности, где его слова вызвали раздражение у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он косвенно обвинил Павела в том, что тот «не верит в Украину».

Петр Павел объяснил слова, которые расстроили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

«Я никоим образом не ставлю под сомнение, что мы должны продолжать поддерживать Украину всеми доступными средствами до тех пор, пока Россия не будет побеждена на украинской территории. Это включает в себя быструю и эффективную поставку оружия. От этого зависит не только будущее Украины, но и стабильность и безопасность Европы, а значит, и всех нас», — сказал Павел.

«Но как бывший солдат, я не хочу руководствоваться надеждой или верой. Я предпочитаю реалистичный взгляд, анализ, основанный на фактах. Я привык думать, какие есть варианты, и быть готовым к худшему», — добавил он.

Слова о готовности к худшему сценарию, которые Павел произнес в субботу, 18 февраля, во время дискуссии с другими участниками встречи, спровоцировали Кулебу. 

«Я внимательно слушаю многих своих друзей, и, мне кажется, я вижу интеллектуальную ловушку, которую мы должны преодолеть. Важно не только поддерживать Украину, но и верить в Украину. А не готовить Украину к худшему», — сказал Кулеба, прямо ссылаясь на слова Павела.

Избранный президент Чехии сказал, что его замечание в дебатах было направлено на то, что странам, которые не находятся в состоянии войны, легко говорить о наилучшем возможном исходе, то есть о полной победе, потому что их люди не умирают.

«Украинцы умирают и будут умирать. И может возникнуть ситуация, когда они сами оценят, что стоимость освобождения той части оккупированной территории, которая еще не освобождена, слишком высока, а ресурсов недостаточно», — обрисовал он возможное изменение украинской решимости освободить все оккупированные Россией территории, включая Крымский полуостров. «Но такое решение могут принять только и исключительно сами украинцы, и никто не должен подталкивать их к уступкам, пока есть реальный шанс на успех и победу. Но нельзя и порождать несбыточные ожидания и надежды, когда для них нет реальных оснований», - заключил Павел.

В ходе дебатов Кулеба напомнил, что украинцы умеют быть осторожными, они принимают множество решений, требующих большой ответственности, ведь от них зависит будущее солдат и всей страны. «Мы должны верить в победу. Ведь если вы не верите в победу, вы никогда не победите. Мы должны быть рациональными и систематическими, но, наверное, мне не нужно напоминать вам, что год назад здесь, в Мюнхене, мало кто верил, что мы вообще выживем», — сказал Кулеба в Мюнхене.

Дискуссия была организована Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Помимо Павела и Кулебы, в ней приняли участие государственные деятели из скандинавских стран и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. В своем выступлении Павел также предостерег от такого поражения России, которое приведет к ее распаду как государства, поскольку тогда не с кем будет вести переговоры о будущих мерах безопасности в Европе. В то же время он выступил за максимальную и быструю военную поддержку захваченной Украины и безоговорочно поддержал ее вступление в Североатлантический альянс. По его словам, украинская армия, вероятно, является самой опытной европейской армией в настоящее время и уже полностью совместима с НАТО.

Что именно сказал Петр Павел во время мюнхенских дебатов

«Я был бы очень рад, если бы все, о чем здесь говорилось, осуществилось в ближайшие несколько месяцев. Однако я не живу в идеальном мире. Поэтому я настроен несколько скептически.

Я могу понять желание Украины положить конец этой войне, когда все российские солдаты исчезнут со всех украинских территорий, а российский президент приедет в Киев и на коленях принесет извинения.

Однако мы можем оказаться в ситуации, когда освобождение некоторых частей украинской территории будет означать больше человеческих жертв, чем общество может вынести. В какой-то момент даже сама Украина может подумать о другом исходе. И мы должны быть готовы к такому развитию событий, потому что мы не можем ожидать только лучшего, но должны быть готовы и к худшему.

Именно поэтому я хотел бы призвать к осторожности в постановке целей относительно исхода этого конфликта. Если российская армия развалится и украинская армия вытеснит ее из Украины, у нас будет развалившаяся Россия. Это означает, что не будет никого, с кем мы могли бы вести переговоры о режиме гарантий безопасности и работать над будущей архитектурой безопасности Европы.

С распавшейся Россией у нас будет много, много проблем, которые мы сейчас не принимаем во внимание. Поэтому я думаю, что гораздо лучше быть реалистами. Надеяться на хорошее, но быть готовыми к худшему».

Источник: novinky.cz

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