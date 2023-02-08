Петр Павел объяснил слова, которые расстроили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу

Украине нужно оказать максимальную помощь, но реалистично и не полагаясь на надежду или веру, заявил избранный президент Чехии Петр Павел во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности, где его слова вызвали раздражение у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он косвенно обвинил Павела в том, что тот «не верит в Украину».

«Я никоим образом не ставлю под сомнение, что мы должны продолжать поддерживать Украину всеми доступными средствами до тех пор, пока Россия не будет побеждена на украинской территории. Это включает в себя быструю и эффективную поставку оружия. От этого зависит не только будущее Украины, но и стабильность и безопасность Европы, а значит, и всех нас», — сказал Павел.

«Но как бывший солдат, я не хочу руководствоваться надеждой или верой. Я предпочитаю реалистичный взгляд, анализ, основанный на фактах. Я привык думать, какие есть варианты, и быть готовым к худшему», — добавил он.

Слова о готовности к худшему сценарию, которые Павел произнес в субботу, 18 февраля, во время дискуссии с другими участниками встречи, спровоцировали Кулебу.

«Я внимательно слушаю многих своих друзей, и, мне кажется, я вижу интеллектуальную ловушку, которую мы должны преодолеть. Важно не только поддерживать Украину, но и верить в Украину. А не готовить Украину к худшему», — сказал Кулеба, прямо ссылаясь на слова Павела.

Избранный президент Чехии сказал, что его замечание в дебатах было направлено на то, что странам, которые не находятся в состоянии войны, легко говорить о наилучшем возможном исходе, то есть о полной победе, потому что их люди не умирают.

«Украинцы умирают и будут умирать. И может возникнуть ситуация, когда они сами оценят, что стоимость освобождения той части оккупированной территории, которая еще не освобождена, слишком высока, а ресурсов недостаточно», — обрисовал он возможное изменение украинской решимости освободить все оккупированные Россией территории, включая Крымский полуостров. «Но такое решение могут принять только и исключительно сами украинцы, и никто не должен подталкивать их к уступкам, пока есть реальный шанс на успех и победу. Но нельзя и порождать несбыточные ожидания и надежды, когда для них нет реальных оснований», - заключил Павел.

В ходе дебатов Кулеба напомнил, что украинцы умеют быть осторожными, они принимают множество решений, требующих большой ответственности, ведь от них зависит будущее солдат и всей страны. «Мы должны верить в победу. Ведь если вы не верите в победу, вы никогда не победите. Мы должны быть рациональными и систематическими, но, наверное, мне не нужно напоминать вам, что год назад здесь, в Мюнхене, мало кто верил, что мы вообще выживем», — сказал Кулеба в Мюнхене.

Дискуссия была организована Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Помимо Павела и Кулебы, в ней приняли участие государственные деятели из скандинавских стран и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. В своем выступлении Павел также предостерег от такого поражения России, которое приведет к ее распаду как государства, поскольку тогда не с кем будет вести переговоры о будущих мерах безопасности в Европе. В то же время он выступил за максимальную и быструю военную поддержку захваченной Украины и безоговорочно поддержал ее вступление в Североатлантический альянс. По его словам, украинская армия, вероятно, является самой опытной европейской армией в настоящее время и уже полностью совместима с НАТО.

Что именно сказал Петр Павел во время мюнхенских дебатов

«Я был бы очень рад, если бы все, о чем здесь говорилось, осуществилось в ближайшие несколько месяцев. Однако я не живу в идеальном мире. Поэтому я настроен несколько скептически.

Я могу понять желание Украины положить конец этой войне, когда все российские солдаты исчезнут со всех украинских территорий, а российский президент приедет в Киев и на коленях принесет извинения.

Однако мы можем оказаться в ситуации, когда освобождение некоторых частей украинской территории будет означать больше человеческих жертв, чем общество может вынести. В какой-то момент даже сама Украина может подумать о другом исходе. И мы должны быть готовы к такому развитию событий, потому что мы не можем ожидать только лучшего, но должны быть готовы и к худшему.

Именно поэтому я хотел бы призвать к осторожности в постановке целей относительно исхода этого конфликта. Если российская армия развалится и украинская армия вытеснит ее из Украины, у нас будет развалившаяся Россия. Это означает, что не будет никого, с кем мы могли бы вести переговоры о режиме гарантий безопасности и работать над будущей архитектурой безопасности Европы.

С распавшейся Россией у нас будет много, много проблем, которые мы сейчас не принимаем во внимание. Поэтому я думаю, что гораздо лучше быть реалистами. Надеяться на хорошее, но быть готовыми к худшему».

Источник: novinky.cz

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