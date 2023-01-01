Глава Генштаба Чехии: «Если начнется война между Россией и НАТО, мы будем ее участником с первой минуты»

​Начальник Генерального штаба Карел Ржегка и министр обороны Яна Чернохова выступили на командном собрании в Министерстве обороны. Они говорили о войне в Украине и угрозах, к которым должна готовиться Чешская Республика.

Начальник Генерального штаба Карел Ржегка в своем выступлении заявил, что до начала войны в Украине никто не мог представить, что цивилизованной Европе угрожает большая война. По его словам, это было удобно, потому что для обороны не нужно было жертвовать большими усилиями, деньгами или человеческими жизнями.

Он также описал, что произойдет, если начнется война между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией.

«Если между НАТО и Россией начнется конфликт, мы с первой минуты станем его активными участниками. Большая часть нашей армии отправится воевать в соответствии с планами обороны НАТО. Наша территория станет важной транзитной зоной и базой, и от нас, солдат, зависит, будет ли эта зона безопасной и дееспособной», — сказал начальник Генерального штаба.

В случае конфликта между НАТО и Россией в Чехии будет большое количество целей, которые уже находятся в пределах досягаемости российского оружия.

«Россия не собирается ждать, пока мы организуемся и отправимся куда-то на поле боя, чтобы убивать ее солдат. Она будет реагировать сразу. Жизнь каждого солдата и гражданина Чешской Республики сразу же перевернется с ног на голову, все будет по-другому», — сказал Ржегка. Он считает необходимым не обманывать себя и информировать об этом общественность.

Он также отметил, что если война продлится дольше нескольких недель, то ресурсов профессиональной армии и активных резервов будет недостаточно.

«Государству придется прибегнуть к какой-то форме мобилизации материальных средств и людей. Странно, что кто-то вообще в этом сомневается. Это просто реальность, которая ясна каждому, кто серьезно занимается обороной. По крайней мере мы, военные, должны абсолютно четко это осознавать, потому что это влияет на нашу деятельность и наши приоритеты», — сказал он.

Собрания командиров чешской армии проводятся регулярно два раза в год. Осеннее собрание посвящено в основном планам на следующий год, а февральское — оценке прошедшего года.

Министр обороны Яна Чернохова также уделила внимание войне в Украине и рассказала о том, как Чешская Республика помогает захваченной стране.

«Совокупная помощь нашей страны в размере почти 5 млрд крон доказывает, что мы не равнодушны к судьбе Украины. Речь идет не только о свободе самоуправляемой демократической страны, но и о будущем всей Европы. Ведь от границ Украины до нашей страны армии Путина осталось бы пройти всего несколько сотен километров», — напомнила министр обороны.

Чернохова также поблагодарила всех чешских военных инструкторов, которые в настоящее время обучают вторую группу украинских солдат. По словам министра обороны, хорошо обученные солдаты даже важнее на войне, чем военная техника.

Она также упомянула, на какой стадии находится план по закупке боевых машин пехоты у Швеции: «Перевооружение 7-й механизированной бригады боевыми машинами пехоты CV90 уже приобретает четкие и осязаемые контуры. Переговоры идут очень интенсивно. Мы знаем, что нельзя терять время. Кроме того, мы координируем этот процесс со Словакией, которая пошла по тому же пути, что и мы, добиваясь более благоприятных условий».

На своем первом командном сборе в ноябре начальник Генштаба уже заявлял, что в конфликте между Россией и НАТО чешская армия будет активным участником с первой минуты.

Источник: seznamzpravy.cz

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