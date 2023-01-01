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Фиала собирается подчеркнуть активную роль Чехии в НАТО на Востоке во время встречи с Байденом

Фиала собирается подчеркнуть активную роль Чехии в НАТО на Востоке во время встречи с Байденом

Партнер рубрики:
Новости 420on
22 февраля
11:56
147
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) хочет подчеркнуть активную роль Чешской Республики на восточном фланге Организации Североатлантического договора во время сегодняшней встречи президента США Джо Байдена с представителями так называемой Бухарестской девятки (B9).

Фиала собирается подчеркнуть активную роль Чехии в НАТО на Востоке во время встречи с Байденом

Об этом премьер заявил журналистам в Праге перед отъездом в Варшаву, где состоится встреча. Фиала сказал, что интерес Чехии заключается в укреплении обороны альянса на его восточной границе.

Сегодня, 22 февраля, Байден встретится с лидерами В9, объединяющей страны восточного крыла НАТО. Уходящий президент Милош Земан был приглашен от Чешской Республики, но его заменит Фиала. «На встрече с президентом Байденом я хочу подчеркнуть нашу активную роль в восточном крыле НАТО, а также напомнить некоторые конкретные цифры», — сказал он.

Он отметил, что страны В9 больше всего пострадали от войны в Украине. «Наш общий интерес заключается в укреплении обороны Альянса на этой восточной границе НАТО», — сказал Фиала. Чешская Республика активно содействует этому, участвуя в боевых группах в Литве и Латвии, а также командуя многонациональной боевой группой в Словакии, которая была создана в ответ на российское вторжение в Украину, добавил он.

По словам Фиалы, эта встреча может углубить сотрудничество между странами В9 и в целом будет способствовать укреплению безопасности в Европе. Он считает визит Байдена в Киев и Варшаву важным сигналом в плане его решимости сделать все возможное для укрепления европейской безопасности.

Поддержка Украины станет главной темой поездки Фиалы в Польшу, и он обсудит ее и на двусторонней встрече со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. Они также обсудят вопросы энергетики и транспортной инфраструктуры, добавил Фиала.

Источник: ceskenoviny.cz

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