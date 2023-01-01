Чешское правительство направило Украине военную помощь на 10 миллиардов крон

​С начала российского вторжения чешское правительство оказало военную помощь Украине на сумму около 10 миллиардов крон. Об этом 22 февраля заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи в Варшаве.

Он напомнил, что Чехия одной из первых предоставила Украине оружие, необходимое для защиты от российского вторжения, и своим отношением мотивировала и другие страны. По словам советника по национальной безопасности Томаша Пояра, чешская оборонная промышленность отправила оружие и оборудование еще на 30 миллиардов крон.

В списке военной помощи Украине от чешского государства и коммерческих структур Пояр упомянул 89 танков, 226 бронемашин и 38 гаубиц, причем около трети этих поставок поступило с армейских складов. В Киев также были отправлены шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета. Чешские склады материальных резервов также отправили в Украину 900 метров мостовых конструкций. Чешская оборонная промышленность также поставила 33 залповые ракетные установки, была организована поставка полутора миллионов патронов, включая 60 000 ракет.

Фиала также сообщил, что государство выдало компаниям лицензии на экспорт оружия в Украину на сумму 68 млрд крон. Пояр отметил, что за последний год уже было экспортировано военного имущества на 30 млрд крон. Товары на сумму около 40 млрд крон все еще ожидают поставки.

"Первая организованная нами поставка состоялась всего через 14 дней после начала вторжения, и таким образом мы показали другим, что это возможно и что это правильный путь", - сказал Фиала. Он также высоко оценил роль чешских граждан, которые перечислили 1,5 миллиарда крон в виде различных сборов для помощи оккупированной Украине.

Целью чешского правительства также является обучение около 4 000 украинских солдат на территории Чехии. В настоящее время идет второй этап обучения, который должен завершиться в конце февраля, сказал премьер-министр.

Фиала подчеркнул, что Чешская Республика оказывает помощь Украине не только из-за собственной решимости, но и потому, что союзники предоставляют Чешской Республике финансовую поддержку для модернизации чешской армии и тяжелой военной техники.

Премьер-министр также отметил, что в связи с приближением первой годовщины российского вторжения он решил сделать информацию о чешской помощи Украине публичной, поскольку это уже возможно с точки зрения безопасности.

"Общественность должна знать, как мы помогали и помогаем Украине", - сказал он. Он сказал, что Чешская Республика присоединилась к странам, которые уже публикуют такую информацию.

Петр Фиала 22 февраля присутствовал на встрече в Варшаве между президентом США Джо Байденом и представителями так называемой Бухарестской девятки, объединяющей страны восточного крыла НАТО. В своей итоговой декларации лидеры призвали к усилению присутствия НАТО на его восточном фланге, выразили поддержку усилиям Украины по интеграции в евроатлантические структуры и подчеркнули свою решимость защищать "каждый дюйм" территории альянса.

Источник: novinky.cz