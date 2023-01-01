Чешские власти ищут скрытые российские активы

​Спустя год после нападения России на Украину и ужесточения антироссийских санкций чешские власти продолжают искать активы, связанные с лицами, попавшими под санкции. Однако, как признает Служба финансового анализа (FAÚ), структура компаний, зарегистрированных в офшорах, представляет собой проблему для применения санкций.

Чешской Республике удалось арестовать российские активы на сумму 10 млрд крон, и ожидается, что в будущем эти объемы могут еще больше увеличиться благодаря расширению санкционных списков. Однако в случаях, когда активы спрятаны в налоговых гаванях (офшорах), процедура затягивается.

«В прошлом году мы провели 150 углубленных расследований с целью определения структуры собственности и возможных связей с организациями, попавшими под санкции, и не всегда добивались успеха», — говорит директор FAÚ Йиржи Хилмар.

Тем временем власти занимаются делом влиятельного российского бизнесмена Рубена Татуляна. Бывший помощник депутата Государственной думы России находится в санкционном списке США за свои связи с боссами российской мафии. Секретная служба также расследует его связи с Чешской Республикой через офшорную фирму на Британских Виргинских островах, но без особого успеха.

«Большое влияние остается очень хорошо скрытым, — говорит аналитик Datlab Йиржи Скуровец, который подтверждает сложность поиска российских активов. — Русские скрыли свои активы задолго до войны. Они не боялись международных санкций, они боялись своих собственных внутренних следователей».

Этой темы коснулся избранный президент Чехии Петр Павел. Он советует властям нацелиться на анонимные компании, которые часто не ведут никакой официальной деятельности. «Компании, которые принадлежат российским владельцам, а их у нас, насколько я знаю: не менее 13–15 тысяч. Многие из них не показывают практически никакой прибыли, только оборот. Это идеальные инструменты для прикрытия какой-то разведывательной деятельности, которая точно не в интересах нашей страны», — предупредил избранный президент.

Иногда владельцы компаний опережают действия чешских властей. Так получилось с попавшими под санкции российскими бизнесменами, которые через офшорные компании контролировали гольф-клуб Oaks Prague в Небренице в районе Прага-Восток. Прежде чем расследование было завершено, клуб был продан новому владельцу.

Источник: ceskatelevize.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook