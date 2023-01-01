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Глава МИД Чехии: любая страна может стать очередной жертвой России

Глава МИД Чехии: любая страна может стать очередной жертвой России

Партнер рубрики:
Новости 420on
23 февраля
19:23
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​Агрессивные амбиции России простираются далеко за пределы Украины, и поэтому каждый должен понимать, что любая страна может стать ее следующей жертвой, заявил 23 февраля министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в своем выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Глава МИД Чехии: любая страна может стать очередной жертвой России

Россия должна уйти со всей территории Украины. По его словам, агрессия России причиняет страдания и в других частях мира.

"Скажу ясно. Гнусные амбиции России простираются далеко за пределы Украины. Россия хочет изменить международный порядок. Он хочет, чтобы мир был разделен на сферы влияния, где неоколониальные отношения будут заменены равноправным партнерством», — сказал Липавский, который также напомнил о трагическом опыте Центральной Европы с агрессивной имперской политикой России.

«Для восстановления международного мира и безопасности необходимо сказать четкое «нет» российскому империалистическому плану», — сказал министр. По его словам, Россия должна «полностью, немедленно и безоговорочно вывести свои силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

В то же время Липавский обратился ко всем тем, у кого возникнет соблазн занять нейтральную позицию и кто считает, что это не их война. «Если мы не будем действовать сейчас, то мы примем новый международный порядок, основанный на применении грубой силы, основанный на колониализме», — подчеркнул он.

Министр сообщил, что Чехия поддерживает проект резолюции ООН, по которому представители государств-членов должны проголосовать. Резолюция выражает поддержку территориальной целостности Украины, требует немедленного вывода российской армии с территории Украины и призывает к прекращению боевых действий.

Резолюция также призывает к судебному преследованию лиц, совершивших военные преступления в Украине, на национальном и международном уровнях. Однако он не упоминает о возможности создания специального международного трибунала.

«Я решительный сторонник создания специального трибунала по преступлению агрессии в Украине, хотя и понимаю, что это сложная задача. Я твердо убежден, что ООН также должна участвовать в нем, чтобы обеспечить максимальную легитимность и поддержку», — отметил Липавски.

В своем выступлении министр также проинформировал, что Чешская Республика поддерживает черноморскую зерновую инициативу и усилия ООН по ее дальнейшему расширению в марте. «Российская агрессия причиняет невообразимые страдания как внутри, так и за пределами Украины. Это вызвало шок на мировых рынках продовольствия и товаров, и есть угроза того, что 50 миллионов человек в Африке и на других континентах окажутся на грани голода», — добавил Липавски.

Источник: novinky.cz

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