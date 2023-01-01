Генеральная Ассамблея ООН призвала русских покинуть Украину. Семь стран выступили против

​В новой резолюции Генеральная Ассамблея ООН вновь призвала Россию немедленно вывести свои войска из Украины, где Москва уже год ведет наступательную войну. Текст резолюции накануне годовщины вторжения России в Украину поддержала 141 страна, включая Чешскую Республику. Семь стран были против, 32 воздержались.

За резолюцию проголосовало столько же стран, сколько и за аналогичную, также не имеющую обязательной юридической силы позицию, принятую в марте прошлого года. Тогда против резолюции выступили пять стран - Беларусь, Сирия, Эритрея и Северная Корея, а также Россия. Теперь к ним присоединились Никарагуа и Мали.

Новый текст, одобренный накануне первой годовщины российского вторжения, призывает к "справедливому и прочному миру" в дополнение к восстановлению международно признанных границ Украины. Резолюция, предложенная Киевом и десятками его союзников, также призывает к прекращению боевых действий, в результате которых погибли тысячи, если не десятки тысяч, и миллионы украинцев покинули свои дома.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал в Твиттере перед голосованием, что Чешская Республика "решительно поддерживает" предложенную резолюцию. Он сказал, что она защищает "принципы суверенного равенства и территориальной целостности государств".

По данным AFP, союзники Украины надеялись создать 23 февраля в Генеральной Ассамблее по крайней мере такую же широкую коалицию, как и во время голосования по аннексии в октябре. Но они не достигли этой цели: ряд африканских стран воздержались, а также Китай, Индия и Пакистан.

The New York Times, анализируя международные события, отметила, что многие из этих "нейтральных" стран оказывали Москве значительную экономическую или дипломатическую поддержку с самого начала российской агрессии. "И даже некоторые из стран, которые первоначально согласились осудить Россию, стали рассматривать войну как чужую проблему и с тех пор начали занимать более нейтральную позицию", - пишет издание.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook