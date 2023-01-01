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Генеральная Ассамблея ООН призвала русских покинуть Украину. Семь стран выступили против

Генеральная Ассамблея ООН призвала русских покинуть Украину. Семь стран выступили против

Партнер рубрики:
Новости 420on
24 февраля
09:28
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​В новой резолюции Генеральная Ассамблея ООН вновь призвала Россию немедленно вывести свои войска из Украины, где Москва уже год ведет наступательную войну. Текст резолюции накануне годовщины вторжения России в Украину поддержала 141 страна, включая Чешскую Республику. Семь стран были против, 32 воздержались.

Генеральная Ассамблея ООН призвала русских покинуть Украину. Семь стран выступили против

За резолюцию проголосовало столько же стран, сколько и за аналогичную, также не имеющую обязательной юридической силы позицию, принятую в марте прошлого года. Тогда против резолюции выступили пять стран - Беларусь, Сирия, Эритрея и Северная Корея, а также Россия. Теперь к ним присоединились Никарагуа и Мали.

Новый текст, одобренный накануне первой годовщины российского вторжения, призывает к "справедливому и прочному миру" в дополнение к восстановлению международно признанных границ Украины. Резолюция, предложенная Киевом и десятками его союзников, также призывает к прекращению боевых действий, в результате которых погибли тысячи, если не десятки тысяч, и миллионы украинцев покинули свои дома.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал в Твиттере перед голосованием, что Чешская Республика "решительно поддерживает" предложенную резолюцию. Он сказал, что она защищает "принципы суверенного равенства и территориальной целостности государств".

По данным AFP, союзники Украины надеялись создать 23 февраля в Генеральной Ассамблее по крайней мере такую же широкую коалицию, как и во время голосования по аннексии в октябре. Но они не достигли этой цели: ряд африканских стран воздержались, а также Китай, Индия и Пакистан.

The New York Times, анализируя международные события, отметила, что многие из этих "нейтральных" стран оказывали Москве значительную экономическую или дипломатическую поддержку с самого начала российской агрессии. "И даже некоторые из стран, которые первоначально согласились осудить Россию, стали рассматривать войну как чужую проблему и с тех пор начали занимать более нейтральную позицию", - пишет издание.

Источник: novinky.cz

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