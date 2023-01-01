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Сегодня в центре Праги пройдет митинг «Год с момента полномасштабного российского вторжения»

Сегодня в центре Праги пройдет митинг «Год с момента полномасштабного российского вторжения»

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
24 февраля
13:54
159
Сегодня, 24 февраля, — ровно год с того страшного дня, когда Россия начала жестокое и сокрушительное полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины. Организаторы Hlas Ukrajiny и Kaputin! опубликовали в Facebook призыв выйти на митинг.

Сегодня в центре Праги пройдет митинг «Год с момента полномасштабного российского вторжения»

Когда:

  • 24 февраля в 15:00 Староместская площадь
  • 24 февраля в 17:00–19:00 Вацлавская площадь

Организаторы заявляют:
«Мы отправимся протестным шествием к главной площади города и будем напоминать о том, что Россия — террорист. Компании, которые не вышли с рынка России, спонсируют терроризм и убийства украинцев. Россиянам и белорусам не место на международной арене. Мы будем требовать больше санкций для России и еще больше оружия для Украины, включая ракеты большой дальности и современные истребители.

Если есть такая возможность, пожалуйста, берите с собой украинскую символику, плакаты, флаги Чешской Республики, ЕС, НАТО.

Этот год изменил нашу жизнь и заставил весь мир поверить в силу и несокрушимость украинского народа.

Между тем война, которую развязал Кремль, продолжается уже 9 лет. Вражеские обстрелы гражданского населения и критической инфраструктуры, издевательства над военнопленными, мародерство, изнасилование детей, женщин, мужчин и пожилых людей, прицельные расстрелы гражданских автомобилей эвакуации и иностранных волонтеров — вот такой увидел мир Россию с 24 февраля. Сотни тысяч сломанных судеб и смертей, которые мы не имеем права простить.

Сегодня Украина и ее несокрушимые воины ведут войну против российского агрессора и защищают не только себя, но и все демократические страны мира от наступления захватнических сил тирании и диктатуры.

Остановить Россию, которая понимает исключительно язык силы, можно только путем победы украинской армии на поле боя в Украине, поэтому нам срочно нужно современное западное оружие, а также дальнейшее усиление санкций против государства-агрессора.

Говоря о том, что Украине критически необходимо оружие, мы не стремимся к войне, мы пытаемся ускорить мир. Путь к миру сегодня — помочь Украине победить российскую агрессию. И мы искренне верим, что, объединившись со всем миром, мы сломаем врага и свет снова победит тьму!» — Hlas Ukrajiny, Kaputin!

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