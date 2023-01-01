Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Чешские СМИ: «Мы оказались в более опасном мире». Год войны в Украине пошатнул мировой порядок

Чешские СМИ: «Мы оказались в более опасном мире». Год войны в Украине пошатнул мировой порядок

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
25 февраля
12:57
297
Война в Украине продолжается уже год. Она унесла, по меньшей мере, четверть миллиона жертв, большинство из которых - военные, что можно только приблизительно установить, поскольку ни одна из сторон не разглашает свои потери. Миллионы людей потеряли свои дома, а многие оказались за границей. Однако не похоже, чтобы близился скорый конец, и нет никаких признаков того, чтобы Путин отказался от своих имперских замыслов. Напротив, боевые действия только усиливаются.

Чешские СМИ: «Мы оказались в более опасном мире». Год войны в Украине пошатнул мировой порядок

Кремль решил продолжать войну, несмотря даже на свою неудачную попытку «молниеносного захвата», в результате которого  правительство было бы смещено и заменено марионеточным промосковским. Яростная оборона украинцев застала Кремль врасплох, но не помешала ему попытаться взять под контроль по крайней мере Донбасс и побережье Азовского моря, чтобы у России был надежный сухопутный путь в незаконно аннексированный Крым.

Впервые за восемь десятилетий Европа переживает крупный межгосударственный военный конфликт, в котором участвуют сотни тысяч военнослужащих и тысячи танков и бронемашин, развернутых на фронте протяженностью в тысячи километров. Но битва ведется не только на фронте. Россия постоянно атакует инфраструктуру в тылу, особенно электро- и теплостанции, в результате чего многие украинцы вынуждены обходиться без электричества, тепла и воды.

От российской агрессии пострадала не только Украина, это способствовало кризису и инфляции, в результате чего цены на энергоносители, особенно на газ, резко выросли. Путин использовал это как рычаг давления на Европу, которой пришлось начать выходить из состояния зависимости от России. Кроме того, в то время, когда мир только начал оправляться от пандемии, было необходимо увеличить производство оружия.

Но война имела и другое, возможно, еще более серьезное влияние. Она положила окончательный конец существующему мировому порядку, установленному после Второй мировой войны, и действующим в его рамках гарантиям безопасности. Этот порядок был основан на том, что державы-победительницы Второй мировой войны не начнут завоевательную войну с целью расширения своей территории. Ядерный конфликт был неизбежен, но и Запад, и Советский Союз понимали, что он будет разрушительным для всех, и поэтому искали механизмы предотвращения конфликта. В то же время они стремились держать текущие конфликты, часто промежуточные столкновения между сверхдержавами, под контролем, чтобы они не переросли в неконтролируемую эскалацию и не перекинулись на другие страны.

Эта система постепенно разрушалась, чему способствовали военные действия США без мандата ООН и прекращение действия договоров о разоружении, которые Россия больше не соблюдала. Теперь этому окончательно пришел конец. Совет Безопасности парализован, потому что один из пяти его постоянных членов, обладающих правом вето, развязал войну против своего соседа. Вместо того чтобы использовать платформу ООН для санкций против России, пришлось использовать другие, более мелкие платформы и специальные соглашения для введения санкций, которые гораздо труднее заставить подписать другие страны.

Это ставит ООН в ту же ситуацию, что и Лигу Наций в 1930-х годах, которая также постепенно теряла влияние. Разница лишь в том, что Россия остается в Совете и парализует его, а Лигу Наций покинули и нацистская Германия, и имперская Япония, которые также перестали соблюдать международные соглашения о паритете вооружений.

Даже если бы война закончилась завтра, чего, к сожалению, не произойдет, и Россия начала бы посыпать голову пеплом, пути назад уже не будет. Мы оказались в более опасном мире без механизмов контроля, где нам приходится полагаться на союзников и военную мощь. Мир, в котором на долю власти претендуют другие страны, такие как Индия и Бразилия или Южная Корея, а также проигравшие во Второй мировой войне Германия и особенно Япония.

 

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


читайте по теме
Assets
21 февраля
10:01
2509
Политика
Глава Генштаба Чехии: «Если начнется война между Россией и НАТО, мы будем ее участником с первой минуты»
Assets
16 февраля
16:06
3543
Политика
Петр Павел: «Я больше не уверен, что Россия не пойдет на конфликт с НАТО»
Assets
10 февраля
19:42
4089
Политика
Представитель Чехии при НАТО: Россия потрясена тем, что делает Чехия в последние месяцы
Assets
02 февраля
10:41
1495
Политика
Петр Павел: НАТО следует рассмотреть вопрос о поставке истребителей Украине
Последние новости:
Assets
25 февраля
15:12
198
Общество
Российский бизнесмен хочет построить жилые дома в пражском парке
Assets
25 февраля
15:00
144
Политика
Война, кризис и инфляция: Медиа обозревают последствия года войны для Чехии
Assets
25 февраля
13:38
521
Общество
Опрос спустя год: Изменилось ли отношение чехов ко вторжению России в Украину
Assets
25 февраля
12:02
426
Политика
НАГЛЯДНО: В Праге прошел митинг «Победа — Украине, мир — Европе, демократия — России!»
Assets
25 февраля
10:09
615
Общество
ФОТО: в Праге тысячи людей приняли участие в митинге «Год с момента полномасштабного российского вторжения»
Assets
25 февраля
09:36
799
Общество
ФОТО: автомобиль в центре Праги выехал на тротуар и врезался в пекарню. Есть пострадавшие
Assets
24 февраля
18:08
2200
Экономика
Украинская «Нова Пошта» планирует в этом году открыть филиалы в Чехии и Германии
Assets
24 февраля
13:54
1039
Политика
Сегодня в центре Праги пройдет митинг «Год с момента полномасштабного российского вторжения»
Assets
24 февраля
11:46
760
Общество
Мурал, символизирующий мужество украинцев, разместили перед зданием чешского парламента
Assets
24 февраля
09:28
2183
Политика
Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию покинуть Украину. Семь стран выступили против


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес