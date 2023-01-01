Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Война, кризис и инфляция: Медиа обозревают последствия года войны для Чехии

Война, кризис и инфляция: Медиа обозревают последствия года войны для Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
25 февраля
15:00
144
Чешские СМИ пытаются подводить итоги и предсказывать, как будут развиваться настроения в чешском обществе и в мире. Говорят не только о поддержке, но и сложных временах, наставших для Чехии.

Война, кризис и инфляция: Медиа обозревают последствия года войны для Чехии

«В начале войны год назад преобладали шок и страх. Такого масштабного и близкого конфликта не было со времен Второй мировой войны. Эти чувства привели к тому, что мы называем героической фазой, когда общественное мнение сильно усилилось в поддержку как украинских беженцев, так и Украины в целом», — написало издание Seznam Zprávy, приводя мнение аналитика STEM Мартина Кратохвила. — «Тема Украины по-прежнему важна, она по-прежнему играет роль и в СМИ, и в сознании людей. Но она определенно вытесняется внутренней повесткой дня, особенно в том, что касается цен на продукты питания и энергоносители».

«Прибытие беженцев из Украины, в основном женщин и детей, указало на многие проблемы в чешском обществе, которые уже существовали, но мы их не так сильно замечали. В основном это социальное обеспечение, количество мест в школах и детских садах, уровень и цена жилья, а также потребность в социальном жилье», — отмечает Кратохвил из STEM.

Novinky.cz еще раз подчеркнули, что прошедший год был отмечен геополитическим кризисом с последствиями для энергетики и экономики, вызванным российской агрессией и отрезанием Европы от российских ресурсов.

«Я никогда не питал больших иллюзий в отношении России. Я ожидал, что она попытается присвоить себе еще часть Донбасса, но то, что она начнет такое полномасштабное вторжение, меня удивило», — упомянул в дебатах Александр Вондра, евродепутат от ODS, бывший министр обороны и иностранных дел.

«2022 год вновь напомнил нам, спустя каких-то тридцать или тридцать пять лет, что такое инфляция. Такая инфляция имела место в Западной Европе в середине 1980-х годов, но никогда в нашей стране в современной истории», — сказал Петр Заградник, советник Европейского экономического и социального комитета. «Реакция на это была относительно эффективной, несмотря на то, что были использованы инструменты, которые, как я думал, я никогда не увижу в своей жизни на европейской территории», — добавил Заградник, имея в виду ограничение цен и чрезвычайные налоги.

Сeskenoviny.cz заявляют, что год, прошедший с момента начала аннексии, по словам президента Петра Павла, пророчит период конкуренции между демократиями и авторитарными режимами, которая примет многогранную форму, начиная от экономической, финансовой, научной и даже военной. 

«Действительно, формируется группа государств, которые готовы кооперироваться в соперничестве с демократиями, — даже если страны основаны на совершенно разных ценностях. И мы просто обязаны смириться с этой реальностью. Мы должны принять во внимание, что даже такая страна, как Китай, с которым у нас существует торговля и который пока не ведет себя агрессивно в военном отношении против демократических стран, имеет совершенно другие стратегические цели. У него совершенно другие позиции, на которых он стоит, и мы должны это осознавать», — сказал он. По его словам, Чехия должна прийти к выводу, что сотрудничество необходимо не только в рамках ЕС и НАТО, но и необходимо искать как можно более плотного сотрудничества с другими демократическими режимами, включая Индию, самую большую и густонаселенную демократическую страну в мире.

Подчеркивают и то, что власти Чехии активно поддерживают Украину.

По словам премьера Фиалы, 24 февраля 2022 года изменило Европу. «Россия напала на Украину и начала войну, в которой перешла все границы человечности. Буча, Мариуполь, Краматорск и сотни других мест стали символами борьбы между цивилизацией и варварством. Вот почему Украина должна победить», — сказал премьер-министр в видеоролике с субтитрами на украинском языке. 

«Что чрезвычайно важно, так это главный сигнал, который эта война посылает миру, что даже маленькая страна способна защитить себя от более сильного агрессора, даже с помощью сети сторонников. В данном случае, в общей сложности 54 страны поддерживают Украину различными способами», — говорит Якуб Ландовский, посол Чехии в НАТО, в материале Rozhlas.cz.

Ранее мы писали о том, что все меньше чехов рассчитывают на ближайшее прекращение войны.

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
25 февраля
15:12
198
Общество
Российский бизнесмен хочет построить жилые дома в пражском парке
Assets
25 февраля
14:06
6583
Образование
ВИДЕО: Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля
Assets
25 февраля
13:38
521
Общество
Опрос спустя год: Изменилось ли отношение чехов ко вторжению России в Украину
Assets
25 февраля
12:57
297
Политика
Чешские СМИ: «Мы оказались в более опасном мире». Год войны в Украине пошатнул мировой порядок
Последние новости:
Assets
25 февраля
15:12
198
Общество
Российский бизнесмен хочет построить жилые дома в пражском парке
Assets
25 февраля
13:38
521
Общество
Опрос спустя год: Изменилось ли отношение чехов ко вторжению России в Украину
Assets
25 февраля
12:57
297
Политика
Чешские СМИ: «Мы оказались в более опасном мире». Год войны в Украине пошатнул мировой порядок
Assets
25 февраля
12:02
426
Политика
НАГЛЯДНО: В Праге прошел митинг «Победа — Украине, мир — Европе, демократия — России!»
Assets
25 февраля
10:09
615
Общество
ФОТО: в Праге тысячи людей приняли участие в митинге «Год с момента полномасштабного российского вторжения»
Assets
25 февраля
09:36
799
Общество
ФОТО: автомобиль в центре Праги выехал на тротуар и врезался в пекарню. Есть пострадавшие
Assets
24 февраля
18:08
2200
Экономика
Украинская «Нова Пошта» планирует в этом году открыть филиалы в Чехии и Германии
Assets
24 февраля
13:54
1039
Политика
Сегодня в центре Праги пройдет митинг «Год с момента полномасштабного российского вторжения»
Assets
24 февраля
11:46
760
Общество
Мурал, символизирующий мужество украинцев, разместили перед зданием чешского парламента
Assets
24 февраля
09:28
2183
Политика
Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию покинуть Украину. Семь стран выступили против


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес