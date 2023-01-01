Война, кризис и инфляция: Медиа обозревают последствия года войны для Чехии

Чешские СМИ пытаются подводить итоги и предсказывать, как будут развиваться настроения в чешском обществе и в мире. Говорят не только о поддержке, но и сложных временах, наставших для Чехии.

«В начале войны год назад преобладали шок и страх. Такого масштабного и близкого конфликта не было со времен Второй мировой войны. Эти чувства привели к тому, что мы называем героической фазой, когда общественное мнение сильно усилилось в поддержку как украинских беженцев, так и Украины в целом», — написало издание Seznam Zprávy, приводя мнение аналитика STEM Мартина Кратохвила. — «Тема Украины по-прежнему важна, она по-прежнему играет роль и в СМИ, и в сознании людей. Но она определенно вытесняется внутренней повесткой дня, особенно в том, что касается цен на продукты питания и энергоносители».

«Прибытие беженцев из Украины, в основном женщин и детей, указало на многие проблемы в чешском обществе, которые уже существовали, но мы их не так сильно замечали. В основном это социальное обеспечение, количество мест в школах и детских садах, уровень и цена жилья, а также потребность в социальном жилье», — отмечает Кратохвил из STEM.

Novinky.cz еще раз подчеркнули, что прошедший год был отмечен геополитическим кризисом с последствиями для энергетики и экономики, вызванным российской агрессией и отрезанием Европы от российских ресурсов.

«Я никогда не питал больших иллюзий в отношении России. Я ожидал, что она попытается присвоить себе еще часть Донбасса, но то, что она начнет такое полномасштабное вторжение, меня удивило», — упомянул в дебатах Александр Вондра, евродепутат от ODS, бывший министр обороны и иностранных дел.

«2022 год вновь напомнил нам, спустя каких-то тридцать или тридцать пять лет, что такое инфляция. Такая инфляция имела место в Западной Европе в середине 1980-х годов, но никогда в нашей стране в современной истории», — сказал Петр Заградник, советник Европейского экономического и социального комитета. «Реакция на это была относительно эффективной, несмотря на то, что были использованы инструменты, которые, как я думал, я никогда не увижу в своей жизни на европейской территории», — добавил Заградник, имея в виду ограничение цен и чрезвычайные налоги.

Сeskenoviny.cz заявляют, что год, прошедший с момента начала аннексии, по словам президента Петра Павла, пророчит период конкуренции между демократиями и авторитарными режимами, которая примет многогранную форму, начиная от экономической, финансовой, научной и даже военной.

«Действительно, формируется группа государств, которые готовы кооперироваться в соперничестве с демократиями, — даже если страны основаны на совершенно разных ценностях. И мы просто обязаны смириться с этой реальностью. Мы должны принять во внимание, что даже такая страна, как Китай, с которым у нас существует торговля и который пока не ведет себя агрессивно в военном отношении против демократических стран, имеет совершенно другие стратегические цели. У него совершенно другие позиции, на которых он стоит, и мы должны это осознавать», — сказал он. По его словам, Чехия должна прийти к выводу, что сотрудничество необходимо не только в рамках ЕС и НАТО, но и необходимо искать как можно более плотного сотрудничества с другими демократическими режимами, включая Индию, самую большую и густонаселенную демократическую страну в мире.

Подчеркивают и то, что власти Чехии активно поддерживают Украину.

По словам премьера Фиалы, 24 февраля 2022 года изменило Европу. «Россия напала на Украину и начала войну, в которой перешла все границы человечности. Буча, Мариуполь, Краматорск и сотни других мест стали символами борьбы между цивилизацией и варварством. Вот почему Украина должна победить», — сказал премьер-министр в видеоролике с субтитрами на украинском языке.

«Что чрезвычайно важно, так это главный сигнал, который эта война посылает миру, что даже маленькая страна способна защитить себя от более сильного агрессора, даже с помощью сети сторонников. В данном случае, в общей сложности 54 страны поддерживают Украину различными способами», — говорит Якуб Ландовский, посол Чехии в НАТО, в материале Rozhlas.cz.

Ранее мы писали о том, что все меньше чехов рассчитывают на ближайшее прекращение войны.

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